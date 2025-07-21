Летом трудно представить стол без ароматной кукурузы. Она подходит и детям, и взрослым, а еще ее легко взять с собой на пикник или перекусить дома. Часто именно длительная варка становится причиной, почему мы откладываем приготовление этого блюда. Но есть способ, который не требует плиты или кастрюли.

О том, как быстро приготовить кукурузу в микроволновке, рассказала нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) в Instagram. Это занимает всего несколько минут.

Чтобы кукуруза была мягкой, сочной и с ярким вкусом, следуйте простому пошаговому рецепту.

1. Возьмите початки свежей кукурузы. Очистите их от зеленых листьев и волокон.

2. Смажьте каждый початок топленым маслом.

3. Лучше всего подойдет масло гхи, но можно использовать и обычное сливочное.

4. Посолите по вкусу по вкусу. Лучше использовать мелкую или среднюю соль, чтобы она равномерно разошлась.

5. Положите кукурузу на плоскую тарелку, которую можно ставить в микроволновку.

6. Поставьте кукурузу в микроволновку на 7-8 минут. Если микроволновка не очень мощная, время можно немного увеличить.

7. Достаньте кукурузу, дайте ей остыть 2-3 минуты. По желанию добавьте еще немного масла, специй или сыра.

Такой способ позволяет сохранить естественный вкус кукурузы и сэкономить время. Никаких кастрюль, кипящей воды и лишней грязи на кухне. Початки получаются нежными, ароматными и слегка поджаренными – идеальными для быстрого перекуса.

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