Свекла – это незаменимый ингредиент для многих любимых блюд, таких как борщ, винегрет или селедка под шубой. Однако продолжительность его традиционной варки часто отпугивает даже опытных хозяек.

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Редакция FoodOboz подготовила три простых лайфхака, которые помогут приготовить свеклу всего за 10 минут. Это совсем несложно.

Как приготовить свеклу в микроволновке с целлофановым пакетом

Этот метод идеальный, если у вас есть микроволновка. Благодаря целлофановому пакету свекла готовится быстро и равномерно, при этом сохраняет цвет и текстуру.

1. Возьмите свежую свеклу. Промойте его под проточной водой и по желанию почистите. Если корнеплод большой, разрежьте его на несколько частей – это поможет сократить время приготовления.

2. Положите подготовленную свеклу на тарелку, залейте ее водой так, чтобы она покрывала примерно треть овоща.

3. Сделайте проколы вилкой или зубочисткой в нескольких местах.

4. Накройте свеклу целлофановым пакетом и завяжите пакет, оставив немного места для выхода пара.

5. Установите максимальную мощность микроволновки и выставьте таймер на 10 минут. Во время приготовления каждые 3-4 минуты проверяйте состояние овоща во избежание пересушивания. Проверьте готовность свеклы ножом или вилкой. Если он легко прокалывается – все готово.

Приготовьте свеклу в мультиварке-скороварке

Если у вас есть мультиварка или скороварка, это устройство станет надежным помощником. Благодаря герметичной конструкции свекла готовится быстро, а ее вкус и полезные свойства сохраняются.

1. Вымойте свеклу и, при необходимости, почистите ее.

2. Большие корнеплоды лучше нарезать на равные кусочки, чтобы все части готовились одинаково.

3. Положите свеклу в чашу мультиварки. Налейте воды так, чтобы она покрывала половину овоща.

4. Включите режим "Тушить" или "Суп" на 10 минут. Если модель имеет функцию регулирования давления, выберите средний уровень. После завершения программы проверьте свеклу ножом или вилкой. Если плод мягкий, он готов к употреблению.

Приготовьте свеклу в микроволновке без пакета

Этот способ похож на первый, но не требует использования целлофанового пакета. Это удобно, если под рукой нет пакета или вы не хотите его использовать.

1. Очистите и помойте свеклу.

2. Большие плоды порежьте на одинаковые кусочки.

3. Положите свеклу в глубокую тарелку и добавьте немного воды, чтобы она покрывала примерно треть овоща.

4. Сделайте несколько проколов вилкой для равномерного нагревания.

5. Включите микроволновку на максимальную мощность и установите таймер на 10 минут.

6. Каждые 3-4 минуты открывайте дверцу микроволновки и проверяйте состояние свеклы.

7. Если по истечении времени овощ еще жесткий, добавьте еще 2-3 минуты. Хотя этот способ требует немного больше внимания, он остается быстрым и удобным.

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