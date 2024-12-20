Рождественский стол – это не просто место, наполненное разнообразной едой. Это часть настоящего праздничного обряда, объединяющая всю семью и дающая чувство уюта.

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Украинцы придерживаются многих традиций празднования Рождества, в частности, украшения стола. Каждый элемент декора имеет собственное символическое значение. О том, как украсить стол к Рождеству и какие блюда, где следует разместить, рассказывает FoodOboz.

Тематические цвета

В оформлении рождественского стола помещения в целом следует использовать тематические цвета. Ими считаются: зеленый, красный и золотой или серебряный.

Скатерть и полотенца

Скатерть следует выбирать традиционную или с новогодним орнаментом. А в качестве декоративных элементов стола можно использовать вышитые полотенца.

Свечи

Одна большая свеча по центру стола будет не только украшать его, но и символизировать молитву и семейный уют. Свечу можно украсить еловыми ветками елки или новогодними украшениями. Также для декорирования стола можно использовать свечи разной высоты.

Декор из соломы

В качестве символа яслей, у которых родился Иисус, можно использовать солому. Ее можно постелить под скатерть или создать красивые декоративные пучки, которые можно разместить по всему дому.

Кутья

Главным блюдом Рождества считается кутья, поэтому по центру стола должно стоять именно оно. После завершения празднования кутью принято оставлять на столе для духов покойных родственников посещающих свои дома на Рождество.

12 блюд

К рождественскому столу по традиции хозяйки готовят 12 постных блюд. Готовьте блюда так, чтобы они выглядели празднично. А для подачи каждой из них следует использовать разную посуду, чтобы подчеркнуть уникальность каждого отдельного блюда.

Зерна ржи и пшеницы

Их можно использовать в качестве декора. Зерна ржи и пшеницы символизируют процветание и урожай.

Заря Вифлеемская

Над столом должна быть установлена маленькая звездочка. Если такой возможности нет, то звездой можно украшать основное блюдо или центральную композицию. Также многие люди устанавливают рядом с праздничным столом икону.

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