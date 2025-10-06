Как варить борщ, чтобы не испортить его: правильная последовательность действий

Одно из самых вкусных украинских блюд – борщ. Для того, чтобы блюдо было вкусным, ярким и ароматным, кулинары советуют при приготовлении придерживаться рецепта.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как приготовить вкусный домашний борщ.

Соблюдать последовательность приготовления

Бульон

Основа борща – мясной бульон, с которого начинают приготовление. Чтобы борщ был вкуснее, мясо можно предварительно запечь, а в бульон добавить лук и лавровый лист.

Когда бульон закипит, добавляют картофель, а капусту – за 10-15 минут до окончания приготовления борща, перед зажаркой. Тогда же добавляют замоченную фасоль. Однако, чтобы капуста была мягче, ее можно добавить в блюдо вместе с картофелем. Специи следует добавлять в конце варки борща - так вкус будет более насыщенным. Если используете свежую зелень, лучше всего присыпать ею борщ перед подачей - тогда она не потеряет свою текстуру.

Снимать пенку с бульона

Пенка, которая образуется во время варки мяса, возможно, не испортит борщ на вкус, однако сделает бульон мутным, а блюдо - менее привлекательным визуально. Кроме того, пенку, которая может осесть на дно посуды, любят микробы, поэтому такой борщ может быстрее скиснуть.

Не доливать воду в борщ

Если добавить воду во время варки, борщ потеряет свой насыщенный вкус. Кроме этого, считается, что борщ не должен быть жидким. Стоит заранее налить в кастрюлю немного больше воды. Например, на 500 г мяса нужно не менее 3 л воды.

Запечь свеклу

Несмотря на то, что свекла часто добавляется в борщ сырой, чтобы она не теряла цвета и не горчила, ее стоит предварительно запечь.

