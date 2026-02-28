Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
930
Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

Тушеная картошка – универсальное блюдо, которое подойдет на любой случай. К тому же, быстро готовится и не требует большого количества ингредиентов. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат вас действительно поразил.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с мясом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • майонез – 3 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • вода – 300 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

1. Куриное филе обжарить до готовности.

2. Добавить соль (0,5 ч.л), специи и перемешать.

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

3. Далее добавить лук, морковь и картофель, нарубленный крупными кусочками.

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

4. Для заливки смешать сметану, майонез чеснок и горячую воду.

5. Залить картофель, еще посолить (0,5 ч.л.).

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

6. Перемешать и тушить до готовности картофеля

7. В конце посыпать зеленью.

Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты