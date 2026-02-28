Тушеная картошка – универсальное блюдо, которое подойдет на любой случай. К тому же, быстро готовится и не требует большого количества ингредиентов. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат вас действительно поразил.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с мясом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

куриное филе – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

майонез – 3 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

вода – 300 мл.

Способ приготовления:

1. Куриное филе обжарить до готовности.

2. Добавить соль (0,5 ч.л), специи и перемешать.

3. Далее добавить лук, морковь и картофель, нарубленный крупными кусочками.

4. Для заливки смешать сметану, майонез чеснок и горячую воду.

5. Залить картофель, еще посолить (0,5 ч.л.).

6. Перемешать и тушить до готовности картофеля

7. В конце посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: