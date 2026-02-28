Как вкусно и быстро потушить картошку: идеальный вариант обеда или ужина
Тушеная картошка – универсальное блюдо, которое подойдет на любой случай. К тому же, быстро готовится и не требует большого количества ингредиентов. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат вас действительно поразил.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля с мясом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- майонез – 3 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- вода – 300 мл.
Способ приготовления:
1. Куриное филе обжарить до готовности.
2. Добавить соль (0,5 ч.л), специи и перемешать.
3. Далее добавить лук, морковь и картофель, нарубленный крупными кусочками.
4. Для заливки смешать сметану, майонез чеснок и горячую воду.
5. Залить картофель, еще посолить (0,5 ч.л.).
6. Перемешать и тушить до готовности картофеля
7. В конце посыпать зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: