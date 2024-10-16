Как вкусно и необычно приготовить гречку: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт гречки

Самая полезная, по мнению специалистов, крупа – именно гречка, к тому же варить ее не обязательно, достаточно всего лишь залить ее кефиром. Из гречки можно готовить не только супы и кашу, но и салаты, гречаники с мясом и даже десерты.

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Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с грибами, луком, куриным мясом.

Ингредиенты:

  • лук
  • морковь
  • грибы
  • мясо
  • гречка
  • сливочное масло
  • соль, специи

Способ приготовления:

1. Лук и морковь нарежьте все мелким кубиком, шампиньоны помойте и нарежьте слайсами, обжарьте на сливочном масле вместе с мясом.

Мясо с овощами и соусом

2. Когда зажарка будет готова, добавьте томатную пасту, специи и всыпьте гречку, залейте водой, накройте крышкой и готовьте 25-30 минут на среднем огне, до полной готовности!

Готовая гречка

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