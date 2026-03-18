Вместо привычного пюре картофель для обеда можно приготовить на шпажках. Для этого соедините овощ с беконом – он придаст овощу особой сочности. Подавать готовое блюдо можно со свежим овощным салатом.

Идея приготовления вкусного картофеля с беконом на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

бекон – 200 г

соус (растопленное масло, чеснок, петрушка)

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель моем, нарезаем кольцами.

2. Бекон нарезаем на кусочки.

3. Берем шпажку и начинаем нанизывать: картофель-бекон-картофель-бекон – пока на шпажке не будет вся картофелина.

4. Солим перчим по вкусу.

5. Заворачиваем каждую шпажку в фольгу.

6. Отправляем в духовку при 190 градусах на 30-40 минут (в зависимости от духовки).

7. Вытаскиваем, снимаем с фольги, выставляем на противень и снова в духовку на 10-15 минут, чтобы зарумянилось

8. Для соуса в миске соединяем растопленное масло, укроп и зубчик чеснока.

9. Извлекаем картофель, ставим в миску, смазываем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.

