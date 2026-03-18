Как вкусно и сытно приготовить картошку на обед: лучше привычного пюре
Вместо привычного пюре картофель для обеда можно приготовить на шпажках. Для этого соедините овощ с беконом – он придаст овощу особой сочности. Подавать готовое блюдо можно со свежим овощным салатом.
Идея приготовления вкусного картофеля с беконом на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- бекон – 200 г
- соус (растопленное масло, чеснок, петрушка)
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель моем, нарезаем кольцами.
2. Бекон нарезаем на кусочки.
3. Берем шпажку и начинаем нанизывать: картофель-бекон-картофель-бекон – пока на шпажке не будет вся картофелина.
4. Солим перчим по вкусу.
5. Заворачиваем каждую шпажку в фольгу.
6. Отправляем в духовку при 190 градусах на 30-40 минут (в зависимости от духовки).
7. Вытаскиваем, снимаем с фольги, выставляем на противень и снова в духовку на 10-15 минут, чтобы зарумянилось
8. Для соуса в миске соединяем растопленное масло, укроп и зубчик чеснока.
9. Извлекаем картофель, ставим в миску, смазываем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
