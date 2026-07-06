Кабачки – идеальные и универсальные овощи для приготовления вкусного рагу, соте, а также икры, салатов, закусок. Еще их можно тушить, мариновать, запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с мясом, зеленью и сливками.

Ингредиенты:

Свиная вырезка — 2 шт.

Кабачок — 1 шт.

Бекон или грудинка — 150 г

Красный лук — 1 шт.

Петрушка — небольшой пучок

Зеленый лук — 5 шт.

Паприка — 1 ч.л.

Специи для мяса — 1 ч.л.

Растительное масло

Сливки 20–30% — 150 мл

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Вырезку нарезать медальонами. Посолить и поперчить. На хорошо разогретой сковороде обжарить медальоны по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложить и дать отдохнуть.

2. В отдельной миске смешать мелко нарезанный синий лук, зеленый лук, петрушку с паприкой, маслом и специями для мяса. В той же сковороде обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить смесь из зелени и лука, треть оставить.

3. Добавить крупно нарезанный кабачок. Жарить 10 минут. Влить сливки, добавить соль, перец и приправить по вкусу. Вернуть в сковороду мясо вместе с выделившимися соками. Сверху добавить оставшуюся смесь для более насыщенного аромата. Тушить до 5 минут, чтобы соус объединил все вкусы.

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