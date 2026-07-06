Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда
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Кабачки – идеальные и универсальные овощи для приготовления вкусного рагу, соте, а также икры, салатов, закусок. Еще их можно тушить, мариновать, запекать.

Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с мясом, зеленью и сливками. 

Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка — 2 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Бекон или грудинка — 150 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Петрушка — небольшой пучок
  • Зеленый лук — 5 шт. 
  • Паприка — 1 ч.л.
  • Специи для мяса — 1 ч.л.
  • Растительное масло
  • Сливки 20–30% — 150 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления: 

1. Вырезку нарезать медальонами. Посолить и поперчить. На хорошо разогретой сковороде обжарить медальоны по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложить и дать отдохнуть.

Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

2. В отдельной миске смешать мелко нарезанный синий лук, зеленый лук, петрушку с паприкой, маслом и специями для мяса. В той же сковороде обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить смесь из зелени и лука, треть оставить.

Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

3. Добавить крупно нарезанный кабачок. Жарить 10 минут. Влить сливки, добавить соль, перец и приправить по вкусу. Вернуть в сковороду мясо вместе с выделившимися соками. Сверху добавить оставшуюся смесь для более насыщенного аромата. Тушить до 5 минут, чтобы соус объединил все вкусы.

Как вкусно потушить кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

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