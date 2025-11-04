Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку
Тушеная картошка с мясом – это одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда ассоциируется с теплом и уютом. Если вы хотите сделать его более нежным и легким, попробуйте приготовить картофель с индейкой. Это мясо получается мягким, сочным и прекрасно сочетается с овощами. Блюдо готовится просто, не требует сложных ингредиентов и идеально подходит для сытного обеда или ужина. А добавление зеленого горошка делает его еще более ярким и свежим на вкус.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля с индейкой на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- индейка (бедро) – 1 шт.
- мука – для обвалки
- масло – для жарки
- масло сливочное – 40 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 1 ст.л.
- розмарин – 3 веточки
- картофель – 5-6 шт.
- замороженный зеленый горошек – 200 г
- соль, специи (копченая паприка, чесночная соль, итальянские травы, лимонный перец) – по 1 ч.л.
- вода – чтобы покрыть мясо
Способ приготовления:
1. Индейку нарежьте средними кусочками, обваляйте в муке с добавлением чесночной соли.
2. Обжарьте мясо на смеси растительного и сливочного масла до образования золотистой корочки.
3. Добавьте измельченный лук, морковь, чеснок и веточки розмарина.
4. Пассеруйте несколько минут до мягкости овощей.
5. Добавьте томатную пасту, перемешайте, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала индейку.
6. Уменьшите огонь и тушите около 35 минут, пока мясо не станет мягким.
7. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, посолите и продолжайте тушить еще 25 минут.
8. За 5-7 минут до готовности добавьте зеленый горошек и доведите блюдо до полной готовности.
