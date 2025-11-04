Тушеная картошка с мясом – это одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда ассоциируется с теплом и уютом. Если вы хотите сделать его более нежным и легким, попробуйте приготовить картофель с индейкой. Это мясо получается мягким, сочным и прекрасно сочетается с овощами. Блюдо готовится просто, не требует сложных ингредиентов и идеально подходит для сытного обеда или ужина. А добавление зеленого горошка делает его еще более ярким и свежим на вкус.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с индейкой на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

индейка (бедро) – 1 шт.

мука – для обвалки

масло – для жарки

масло сливочное – 40 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 1 ст.л.

розмарин – 3 веточки

картофель – 5-6 шт.

замороженный зеленый горошек – 200 г

соль, специи (копченая паприка, чесночная соль, итальянские травы, лимонный перец) – по 1 ч.л.

вода – чтобы покрыть мясо

Способ приготовления:

1. Индейку нарежьте средними кусочками, обваляйте в муке с добавлением чесночной соли.

2. Обжарьте мясо на смеси растительного и сливочного масла до образования золотистой корочки.

3. Добавьте измельченный лук, морковь, чеснок и веточки розмарина.

4. Пассеруйте несколько минут до мягкости овощей.

5. Добавьте томатную пасту, перемешайте, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала индейку.

6. Уменьшите огонь и тушите около 35 минут, пока мясо не станет мягким.

7. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, посолите и продолжайте тушить еще 25 минут.

8. За 5-7 минут до готовности добавьте зеленый горошек и доведите блюдо до полной готовности.

