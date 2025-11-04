Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
846
Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

Тушеная картошка с мясом – это одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда ассоциируется с теплом и уютом. Если вы хотите сделать его более нежным и легким, попробуйте приготовить картофель с индейкой. Это мясо получается мягким, сочным и прекрасно сочетается с овощами. Блюдо готовится просто, не требует сложных ингредиентов и идеально подходит для сытного обеда или ужина. А добавление зеленого горошка делает его еще более ярким и свежим на вкус.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с индейкой на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

Ингредиенты:

  • индейка (бедро) – 1 шт.
  • мука – для обвалки
  • масло – для жарки
  • масло сливочное – 40 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • розмарин – 3 веточки
  • картофель – 5-6 шт.
  • замороженный зеленый горошек – 200 г
  • соль, специи (копченая паприка, чесночная соль, итальянские травы, лимонный перец) – по 1 ч.л.
  • вода – чтобы покрыть мясо

Способ приготовления:

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

1. Индейку нарежьте средними кусочками, обваляйте в муке с добавлением чесночной соли.

2. Обжарьте мясо на смеси растительного и сливочного масла до образования золотистой корочки.

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

3. Добавьте измельченный лук, морковь, чеснок и веточки розмарина.

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

4. Пассеруйте несколько минут до мягкости овощей.

5. Добавьте томатную пасту, перемешайте, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала индейку.

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

6. Уменьшите огонь и тушите около 35 минут, пока мясо не станет мягким.

7. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, посолите и продолжайте тушить еще 25 минут.

Как вкусно потушить картошку на обед: добавьте нежную индейку

8. За 5-7 минут до готовности добавьте зеленый горошек и доведите блюдо до полной готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты