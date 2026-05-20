как вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Тушеная картошка с мясом – одно из самых простых и самых сытных домашних блюд, которое всегда выручает для обеда или ужина. Благодаря медленному тушению картофель становится мягким, хорошо пропитывается специями и соком мяса. Для рецепта подойдет куриное филе, свинина или индейка, а сам процесс приготовления не требует сложных ингредиентов. Подайте блюдо со свежей зеленью и получите полноценный домашний обед.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля на обед опубликована на странице mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1700 г
  • куриное филе или другое мясо – 700 г
  • мука – 50 г
  • лук – 150 г
  • морковь – 250 г
  • масло или сливочное масло – 30 мл.
  • вода – 1,5 л
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • приправа к овощам – по вкусу
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте средними кусочками и обваляйте в муке.

2. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло, выложите мясо и обжаривайте примерно 10 минут на сильном огне до золотистой корочки.

3. Отдельно или в той же кастрюле обжарьте измельченный лук и натертую морковь. Готовьте овощи примерно 7–8 минут, пока они станут мягкими и ароматными.

4. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками. Добавьте его к овощам вместе с обжаренным мясом.

5. Посолите блюдо, добавьте перец, копченую паприку, лавровый лист и любимые специи. Влейте воду так, чтобы она полностью покрывала картофель.

6. Накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо на небольшом огне до полной мягкости картофеля. Время приготовления зависит от сорта картофеля и размера кусочков, но обычно занимает около 50-80 минут. Периодически перемешивайте блюдо, чтобы ничего не пригорело.

7. Перед подачей посыпьте тушеный картофель свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит горячим и не требует дополнительного гарнира.

