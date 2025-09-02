Как вкусно потушить куриные бедра на сковородке: мясо просто тает во рту
Во время того, как вы готовите куриные бедра, их очень важно не пересушить и сохранить всю сочность. Отличным вариантом будет потушить мясо. Для удачного вкуса добавьте грибы, а также крем-сыр.
Идея приготовления тушеных куриных бедер с грибами и крем-сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 5 шт.
- шампиньоны – 250 г
- чеснок – 2 зубочка
- специи – соль, перец.
- крем-сыр
- вода – 100 мл.
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриные окорочка обжарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон по несколько минут.
2. Снять с огня.
3. В той же сковороде обжарить чеснок несколько секунд, добавить шампиньоны.
4. Обжарить, добавить крем-сыр Philadelphia Laktosefre, влить воду и все хорошо перемешать.
5. Вернуть окорочка в сковородку и тушить все вместе под крышкой на маленьком огне еще 10-15 минут.
6. Посыпать укропом и подавать с любимым гарниром.
