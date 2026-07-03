Кабачки – идеальные овощи для приготовления любого блюда. Из них получится очень вкусное рагу, соте, салаты, закуски. А еще их можно просто потушить с сыром и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного кабачка, с филе и помидорами.

Ингредиенты:

кабачок 1 средний

филе 1 шт. (450 г)

черри 10-12 шт.

чеснок 1 зуб.

сливочный сыр 1 ст.л.

сметана 20% 2 ст.л.

тертый сыр 50 г

зелень

специи по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарьте кубиком нарезанное филе с чесноком и помидорами.

2. Добавьте кубиком нарезанные кабачки, сыр, сметану, специи и зелень. Тушите под крышкой и подавайте с зеленью.

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