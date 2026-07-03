Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда
1 минута
1,7 т.
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления любого блюда. Из них получится очень вкусное рагу, соте, салаты, закуски. А еще их можно просто потушить с сыром и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного кабачка, с филе и помидорами.
Ингредиенты:
- кабачок 1 средний
- филе 1 шт. (450 г)
- черри 10-12 шт.
- чеснок 1 зуб.
- сливочный сыр 1 ст.л.
- сметана 20% 2 ст.л.
- тертый сыр 50 г
- зелень
- специи по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарьте кубиком нарезанное филе с чесноком и помидорами.
2. Добавьте кубиком нарезанные кабачки, сыр, сметану, специи и зелень. Тушите под крышкой и подавайте с зеленью.
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