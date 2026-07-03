Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления любого блюда. Из них получится очень вкусное рагу, соте, салаты, закуски. А еще их можно просто потушить с сыром и овощами.

Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного кабачка, с филе и помидорами. 

Ингредиенты: 

  • кабачок 1 средний
  • филе 1 шт. (450 г)
  • черри 10-12 шт.
  • чеснок 1 зуб. 
  • сливочный сыр 1 ст.л.
  • сметана 20% 2 ст.л.
  • тертый сыр 50 г
  • зелень
  • специи по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Обжарьте кубиком нарезанное филе с чесноком и помидорами. 

Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

2. Добавьте кубиком нарезанные кабачки, сыр, сметану, специи и зелень. Тушите под крышкой и подавайте с зеленью.

Как вкусно потушить обычные кабачки: делимся легким рецептом полезного блюда

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