Как вкусно пожарить картофель: делимся секретами приготовления и рецептом

Жареный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждый. Но, если вы хотите, чтобы она было еще вкуснее, добавьте специи, лук, а самое главное – сало или бекон.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного картофеля с салом и зеленым луком. 

Ингредиенты:

  • картофель 2 кг
  • лук 1 крупный
  • подчеревина 1 кг
  • охотничьи колбаски 7 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Подчеревину нарезаем кусочками толщиной примерно 1 см., жарим на сухой сковороде до готовности.

2. Убираем подчеревину и выкладываем на сковороду предварительно нарезанный картофель (картофель нарезаем крупными кусочками) жарим картофель до золотистой корочки, добавляем лук, нарезанные колбаски и возвращаем готовую подчеревину, солим перчим по вкусу, жарим до готовности.

3. В конце посыпаем зеленым луком.

