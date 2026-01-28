Как вкусно пожарить картофель: делимся секретами приготовления и рецептом
Жареный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждый. Но, если вы хотите, чтобы она было еще вкуснее, добавьте специи, лук, а самое главное – сало или бекон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного картофеля с салом и зеленым луком.
Ингредиенты:
- картофель 2 кг
- лук 1 крупный
- подчеревина 1 кг
- охотничьи колбаски 7 шт.
- соль, перец по вкусу
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Подчеревину нарезаем кусочками толщиной примерно 1 см., жарим на сухой сковороде до готовности.
2. Убираем подчеревину и выкладываем на сковороду предварительно нарезанный картофель (картофель нарезаем крупными кусочками) жарим картофель до золотистой корочки, добавляем лук, нарезанные колбаски и возвращаем готовую подчеревину, солим перчим по вкусу, жарим до готовности.
3. В конце посыпаем зеленым луком.
