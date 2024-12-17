Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда
Картошка с курицей – это классика, которая никогда не подводит, когда речь идет о скором обеде. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет быстро приготовить сытное блюдо, которое покорит всех своим ароматом и нежным вкусом.
Идея приготовления картофеля с куриным филе на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Добавьте любимые специи и зелень для особого акцента, и ваше идеальное блюдо готово.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 кг.
- картофель – 1 кг.
- перец болгарский – 100 г.
- лук – 100 г.
- чеснок – по вкусу.
- укроп, петрушка, кинза, соль, перец.
- масло сливочное – 20 г.
- масло – 5 г.
Способ приготовления:
1. На растопленном масле с маслом готовить мясо к золотистости.
2. Добавить любимые специи.
3. Добавить картофель и лук.
4. Готовить под крышкой 10 минут.
5. Добавить чеснок и болгарский перец.
6. Готовить под крышкой еще 10-15 минут.
7. Периодически помешивать.
8. В конце приготовления добавить свежую зелень (по желанию).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: