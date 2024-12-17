Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

Картошка с курицей – это классика, которая никогда не подводит, когда речь идет о скором обеде. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет быстро приготовить сытное блюдо, которое покорит всех своим ароматом и нежным вкусом.

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Идея приготовления картофеля с куриным филе на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Добавьте любимые специи и зелень для особого акцента, и ваше идеальное блюдо готово.

Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 кг.
  • картофель – 1 кг.
  • перец болгарский – 100 г.
  • лук – 100 г.
  • чеснок – по вкусу.
  • укроп, петрушка, кинза, соль, перец.
  • масло сливочное – 20 г.
  • масло – 5 г.

Способ приготовления:

Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

1. На растопленном масле с маслом готовить мясо к золотистости.

2. Добавить любимые специи.

Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

3. Добавить картофель и лук.

4. Готовить под крышкой 10 минут.

Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

5. Добавить чеснок и болгарский перец.

6. Готовить под крышкой еще 10-15 минут.

Как вкусно пожарить картошку с курицей: рецепт сытного блюда для обеда

7. Периодически помешивать.

8. В конце приготовления добавить свежую зелень (по желанию).

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