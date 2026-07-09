Классические жареные кабачки с чесноком – это быстрое летнее блюдо, которое готовится на сковороде всего за 15 минут. Золотистые кружочки получаются нежными внутри, а для яркого вкуса добавьте чесночный соус.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, жареных кабачков, с очень вкусным соусом.

Ингредиенты:

Кабачки молодые 2 шт.

Мука пшеничная 3 ст. л.

Чеснок 3-4 зуб.

Майонез или сметана 3 ст. л.

Растительное масло для жарки

Соль и свежая зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и нарежьте кружочками толщиной около 5-8 миллиметров.

2. Посолите нарезанные кружочки, оставьте на 10 минут, затем слейте выделившийся сок.

3. Обваляйте в муке, пожарьте и подавайте с чесночно-сметанным соусом.

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