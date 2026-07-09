Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом
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Классические жареные кабачки с чесноком – это быстрое летнее блюдо, которое готовится на сковороде всего за 15 минут. Золотистые кружочки получаются нежными внутри, а для яркого вкуса добавьте чесночный соус. 

Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, жареных кабачков, с очень вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • Кабачки молодые  2 шт. 
  • Мука пшеничная 3 ст. л.
  • Чеснок 3-4 зуб. 
  • Майонез или сметана 3 ст. л.
  • Растительное масло  для жарки
  • Соль и свежая зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помойте кабачки и нарежьте кружочками толщиной около 5-8 миллиметров.

Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом

2. Посолите нарезанные кружочки, оставьте на 10 минут, затем слейте выделившийся сок.

Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом

3. Обваляйте в муке, пожарьте и подавайте с чесночно-сметанным соусом.

Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом

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