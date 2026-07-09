Как вкусно пожарить обычные кабачки: делимся лучшим рецептом
1 минута
1,5 т.
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Классические жареные кабачки с чесноком – это быстрое летнее блюдо, которое готовится на сковороде всего за 15 минут. Золотистые кружочки получаются нежными внутри, а для яркого вкуса добавьте чесночный соус.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, жареных кабачков, с очень вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые 2 шт.
- Мука пшеничная 3 ст. л.
- Чеснок 3-4 зуб.
- Майонез или сметана 3 ст. л.
- Растительное масло для жарки
- Соль и свежая зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте кабачки и нарежьте кружочками толщиной около 5-8 миллиметров.
2. Посолите нарезанные кружочки, оставьте на 10 минут, затем слейте выделившийся сок.
3. Обваляйте в муке, пожарьте и подавайте с чесночно-сметанным соусом.
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