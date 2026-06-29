Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Баклажаны прекрасно сочетаются с мясом, сыром и помидорами, поэтому из них можно легко приготовить полноценное блюдо для всей семьи. Такой рецепт напоминает лазанью, но вместо листов теста используются запеченные овощи. В результате получается сочная многослойная запеканка с насыщенным вкусом и аппетитной сырной корочкой. Это блюдо одинаково хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сытных баклажанов с фаршем опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 больших шт.
  • телячий фарш – 600 г
  • сыр с голубой плесенью – 150 г
  • лук репчатый – 130 г
  • сладкий перец – 200 г
  • томатное пюре – 200 г
  • помидоры – 1–2 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • растительное масло – 20 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • перец чили – по вкусу
  • молотый кориандр – по вкусу
  • хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

1. Нарежьте баклажаны ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Поместите их в подсоленную воду на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь.

2. Достаньте баклажаны, просушите бумажными полотенцами, выложите на противень, слегка смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

3. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20 минут.

4. На сковороде разогрейте масло, выложите фарш и обжаривайте 7-10 минут, постоянно разбивая комочки лопаткой.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

5. Добавьте мелко нарезанный лук, сладкий перец и измельченный чеснок. Готовьте еще около 6 минут, периодически помешивая.

6. Влейте томатное пюре, добавьте соль, черный перец, молотый кориандр, хмели-сунели и немного перца чили.

7. Перемешайте и тушите ещё 4 минуты.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком

8. Выложите половину запеченных баклажанов в форму для запекания.

8. Сверху равномерно распределите мясную начинку, посыпьте частью сыра.

9. Повторите слои ещё раз: баклажаны, фарш и сыр. Сверху выложите кружочки свежих помидоров и, по желанию, добавьте ещё немного сыра.

10. Поставьте форму в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы все слои хорошо прогрелись, а сыр полностью расплавился.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты