Баклажаны прекрасно сочетаются с мясом, сыром и помидорами, поэтому из них можно легко приготовить полноценное блюдо для всей семьи. Такой рецепт напоминает лазанью, но вместо листов теста используются запеченные овощи. В результате получается сочная многослойная запеканка с насыщенным вкусом и аппетитной сырной корочкой. Это блюдо одинаково хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сытных баклажанов с фаршем опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 больших шт.

телячий фарш – 600 г

сыр с голубой плесенью – 150 г

лук репчатый – 130 г

сладкий перец – 200 г

томатное пюре – 200 г

помидоры – 1–2 шт.

чеснок – 4 зубчика

растительное масло – 20 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

перец чили – по вкусу

молотый кориандр – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Поместите их в подсоленную воду на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь.

2. Достаньте баклажаны, просушите бумажными полотенцами, выложите на противень, слегка смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.

3. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20 минут.

4. На сковороде разогрейте масло, выложите фарш и обжаривайте 7-10 минут, постоянно разбивая комочки лопаткой.

5. Добавьте мелко нарезанный лук, сладкий перец и измельченный чеснок. Готовьте еще около 6 минут, периодически помешивая.

6. Влейте томатное пюре, добавьте соль, черный перец, молотый кориандр, хмели-сунели и немного перца чили.

7. Перемешайте и тушите ещё 4 минуты.

8. Выложите половину запеченных баклажанов в форму для запекания.

8. Сверху равномерно распределите мясную начинку, посыпьте частью сыра.

9. Повторите слои ещё раз: баклажаны, фарш и сыр. Сверху выложите кружочки свежих помидоров и, по желанию, добавьте ещё немного сыра.

10. Поставьте форму в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы все слои хорошо прогрелись, а сыр полностью расплавился.

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