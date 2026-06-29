Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт с мясом, помидорами и чесноком
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Баклажаны прекрасно сочетаются с мясом, сыром и помидорами, поэтому из них можно легко приготовить полноценное блюдо для всей семьи. Такой рецепт напоминает лазанью, но вместо листов теста используются запеченные овощи. В результате получается сочная многослойная запеканка с насыщенным вкусом и аппетитной сырной корочкой. Это блюдо одинаково хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.
Идея приготовления сытных баклажанов с фаршем опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 больших шт.
- телячий фарш – 600 г
- сыр с голубой плесенью – 150 г
- лук репчатый – 130 г
- сладкий перец – 200 г
- томатное пюре – 200 г
- помидоры – 1–2 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- растительное масло – 20 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- перец чили – по вкусу
- молотый кориандр – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Поместите их в подсоленную воду на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь.
2. Достаньте баклажаны, просушите бумажными полотенцами, выложите на противень, слегка смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.
3. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20 минут.
4. На сковороде разогрейте масло, выложите фарш и обжаривайте 7-10 минут, постоянно разбивая комочки лопаткой.
5. Добавьте мелко нарезанный лук, сладкий перец и измельченный чеснок. Готовьте еще около 6 минут, периодически помешивая.
6. Влейте томатное пюре, добавьте соль, черный перец, молотый кориандр, хмели-сунели и немного перца чили.
7. Перемешайте и тушите ещё 4 минуты.
8. Выложите половину запеченных баклажанов в форму для запекания.
8. Сверху равномерно распределите мясную начинку, посыпьте частью сыра.
9. Повторите слои ещё раз: баклажаны, фарш и сыр. Сверху выложите кружочки свежих помидоров и, по желанию, добавьте ещё немного сыра.
10. Поставьте форму в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы все слои хорошо прогрелись, а сыр полностью расплавился.
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