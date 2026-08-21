Баклажаны хорошо сочетаются с мясом, помидорами и ароматными специями. Если запечь их вместе, получается сочное блюдо с насыщенным вкусом и густым томатным соусом. Такой вариант подойдет и для обычного обеда, и для ужина, когда хочется приготовить что-то интереснее привычных котлет.

Идея приготовления запеченных баклажанов с фаршем опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2-3 шт.

говяжий фарш – 700 г

лук – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

хмели-сунели – 1 ч.л.

Для томатного соуса:

растительное масло – для жарки

помидоры – 2 крупных

лук – 0,5 шт.

чеснок – 1 зубчик

базилик – несколько листочков

орегано – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

сахар – по вкусу

сливочное масло – 10-15 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте баклажаны. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 1 см, слегка посолите и оставьте на 10-15 минут. После этого промокните овощи бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.

2. Переложите фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец и хмели-сунели. Хорошо перемешайте, чтобы специи и лук равномерно распределились по мясной массе.

3. Для запекания возьмите круглую форму диаметром примерно 20-22 см. Поочередно выкладывайте в нее кружочки баклажанов и небольшие шарики из фарша. Старайтесь размещать их плотно, чтобы во время запекания начинка оставалась сочной.

4. Теперь приготовьте соус. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Помидоры измельчите в блендере и добавьте к луку. Готовьте примерно 10 минут на умеренном огне, чтобы соус стал гуще.

5. Добавьте измельчённый чеснок, орегано, базилик, соль и перец. По вкусу можно добавить небольшое количество сахара, чтобы сбалансировать кислинку помидоров. В конце добавьте сливочное масло и прогрейте соус ещё несколько минут.

6. Готовым томатным соусом равномерно полейте баклажаны с фаршем. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 40-45 минут, после чего снимите фольгу и оставьте блюдо в духовке ещё на 10 минут, чтобы верх слегка подрумянился.

7. Перед подачей дайте баклажанам с фаршем постоять несколько минут. Блюдо можно дополнить свежей зеленью или подать с хлебом, который хорошо сочетается с густым томатным соусом.

8. В результате получается простое домашнее блюдо, в котором мясная начинка хорошо сочетается с мягкими баклажанами и ароматным томатным соусом. Такой рецепт баклажанов с фаршем в духовке станет удачным вариантом, когда нужно приготовить сытный обед из доступных продуктов.

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