Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
984
Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

Булгур – очень бюджетный и полезный продукт, который может быть идеальной основой для каш, супов, а также боуллов. Стоит отметить, что булгур можно даже не варить, а готовить на сковороде.

Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с овощами и мясом, чесноком и специями.

Ингредиенты:

  • 600 г мяса
  • 1 стакан булгура
  • 2 стакана воды
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 3 зубчика чеснока (можно больше)
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Мясо измельчите и жарьте на среднем огне до золотистости. После добавьте морковь и лук и добавляю к мясу, перемешайте, добавьте 50 г воды и тушите под крышкой 20 минут. 

Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

2. Всыпьте к общей массе булгур, обжарьте его 5 минут с мясом, после влейте воду (1:2-булгур и вода), посолила, поперчила и добавьте чеснок, тушите под закрытой крышкой 20 минут, или до готовности булгура.

Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

Подавайте с зеленью!

Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты