Как вкусно приготовить булгур: рецепт полезного блюда для всей семьи
Булгур – очень бюджетный и полезный продукт, который может быть идеальной основой для каш, супов, а также боуллов. Стоит отметить, что булгур можно даже не варить, а готовить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с овощами и мясом, чесноком и специями.
Ингредиенты:
- 600 г мяса
- 1 стакан булгура
- 2 стакана воды
- 1 лук
- 1 морковь
- 3 зубчика чеснока (можно больше)
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо измельчите и жарьте на среднем огне до золотистости. После добавьте морковь и лук и добавляю к мясу, перемешайте, добавьте 50 г воды и тушите под крышкой 20 минут.
2. Всыпьте к общей массе булгур, обжарьте его 5 минут с мясом, после влейте воду (1:2-булгур и вода), посолила, поперчила и добавьте чеснок, тушите под закрытой крышкой 20 минут, или до готовности булгура.
Подавайте с зеленью!
