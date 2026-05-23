Булгур – очень бюджетный и полезный продукт, который может быть идеальной основой для каш, супов, а также боуллов. Стоит отметить, что булгур можно даже не варить, а готовить на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с овощами и мясом, чесноком и специями.

Ингредиенты:

600 г мяса

1 стакан булгура

2 стакана воды

1 лук

1 морковь

3 зубчика чеснока (можно больше)

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо измельчите и жарьте на среднем огне до золотистости. После добавьте морковь и лук и добавляю к мясу, перемешайте, добавьте 50 г воды и тушите под крышкой 20 минут.

2. Всыпьте к общей массе булгур, обжарьте его 5 минут с мясом, после влейте воду (1:2-булгур и вода), посолила, поперчила и добавьте чеснок, тушите под закрытой крышкой 20 минут, или до готовности булгура.

Подавайте с зеленью!

