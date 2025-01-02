Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно солить и запекать, тушить с овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с лимоном, луком и специями.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

50 мл соевого соуса

1 ст.л с горкой меда

соль

1 ч.л паприки

лимон

лук

помидоры

Способ приготовления:

1. Порежьте на куски рыбу.

2. Посыпьте специями, добавьте мед, соевый соус и маринуйте 30-60 минут.

3. Выложите рыбу чередуя с луком и и помидором в форму и запекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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