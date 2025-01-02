Как вкусно приготовить бюджетную скумбрию: простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Как вкусно приготовить бюджетную скумбрию: простой рецепт вкусного блюда

Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно солить и запекать, тушить с овощами.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с лимоном, луком и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • скумбрия – 1 шт. 
  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ст.л с горкой меда
  • соль
  • 1 ч.л паприки
  • лимон
  • лук
  • помидоры

Способ приготовления: 

1. Порежьте на куски рыбу.

Рыба для приготовления

2. Посыпьте специями, добавьте мед, соевый соус и маринуйте 30-60 минут. 

Рыба со специями

3. Выложите рыбу чередуя с луком и и помидором в форму и запекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Готовая рыба

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