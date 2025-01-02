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Как вкусно приготовить бюджетную скумбрию: простой рецепт вкусного блюда
Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно солить и запекать, тушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с лимоном, луком и специями.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- 50 мл соевого соуса
- 1 ст.л с горкой меда
- соль
- 1 ч.л паприки
- лимон
- лук
- помидоры
Способ приготовления:
1. Порежьте на куски рыбу.
2. Посыпьте специями, добавьте мед, соевый соус и маринуйте 30-60 минут.
3. Выложите рыбу чередуя с луком и и помидором в форму и запекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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