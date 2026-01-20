Все рецепты
Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт полезного блюда для всей семьи
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которая может быть основой для рыбных котлет, а также ее можно очень вкусно стушить с овощами, томатной пастой и луком или просто пожарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с томатным соусом, луком и специями.
Ингредиенты:
- хек 1,5 кг
- соль, перец
- мука для панировки
- лук 2-3 шт.
Для маринада:
- кетчуп "Чили" 350 г
- масло 50 г
- уксус 50 г
- вода 150 г
- соль 0,5 ч. л.
- сахар 50 г
Способ приготовления:
1. Хек почистите, порежьте, посолите, поперчите. Пожарьте до золотистой корочки.
2. Лук порежьте, хек выложите на дно формы, сверху лук.
3. Смешайте все для маринада и залейте рыбу, маринуйте сутки.
Готовая рыба!
