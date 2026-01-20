Хек – очень вкусная и полезная рыба, которая может быть основой для рыбных котлет, а также ее можно очень вкусно стушить с овощами, томатной пастой и луком или просто пожарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с томатным соусом, луком и специями.

Ингредиенты:

хек 1,5 кг

соль, перец

мука для панировки

лук 2-3 шт.

Для маринада:

кетчуп "Чили" 350 г

масло 50 г

уксус 50 г

вода 150 г

соль 0,5 ч. л.

сахар 50 г

Способ приготовления:

1. Хек почистите, порежьте, посолите, поперчите. Пожарьте до золотистой корочки.

2. Лук порежьте, хек выложите на дно формы, сверху лук.

3. Смешайте все для маринада и залейте рыбу, маринуйте сутки.

Готовая рыба!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: