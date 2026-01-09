Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
129
Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

Для многих людей гречка – это обыденная каша. Но ее можно очень вкусно приготовить на обед. Добавьте сочные мясные фрикадельки, а также грибную зажарку. получится очень сытное блюдо.

Идея приготовления вкусной гречки с мясом на обед опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

Ингредиенты:

  • гречка – 1,5 стакана
  • фарш (свинина с курятиной) – 300 г
  • лук натертый, яйцо, чеснок – 1 зубчик
  • соль, черный перец по вкусу
  • грибы белые или шампиньоны – 250-300 г
  • лук – 0,5 шт. (измельчить)
  • сливки – 150 г
  • мускатный орех – щепотка
  • сливочное масло – для жарки
  • сыр твердый натертый – 50 г

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

1. К фаршу добавьте натертый лук, яйцо, соль, черный перец и зубчик чеснока.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

2. Все перемешайте и сформируйте мокрыми руками шарики.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

3. Обжарьте на сливочном масле со всех сторон. На этой же сковороде поджарьте накрошенные грибы с луком, приправьте их солью и черным перцем.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

4. Теперь добавьте промытую гречку немного воды и пусть прокипит 5 минут.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

5. Добавьте мясные шарики, залейте сливками с водой и тушите до готовности.

6. В конце приготовления добавьте сверху твердый сыр.

Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты