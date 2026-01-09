Как вкусно приготовить гречку на обед: понадобится фарш
Для многих людей гречка – это обыденная каша. Но ее можно очень вкусно приготовить на обед. Добавьте сочные мясные фрикадельки, а также грибную зажарку. получится очень сытное блюдо.
Идея приготовления вкусной гречки с мясом на обед опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 1,5 стакана
- фарш (свинина с курятиной) – 300 г
- лук натертый, яйцо, чеснок – 1 зубчик
- соль, черный перец по вкусу
- грибы белые или шампиньоны – 250-300 г
- лук – 0,5 шт. (измельчить)
- сливки – 150 г
- мускатный орех – щепотка
- сливочное масло – для жарки
- сыр твердый натертый – 50 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте натертый лук, яйцо, соль, черный перец и зубчик чеснока.
2. Все перемешайте и сформируйте мокрыми руками шарики.
3. Обжарьте на сливочном масле со всех сторон. На этой же сковороде поджарьте накрошенные грибы с луком, приправьте их солью и черным перцем.
4. Теперь добавьте промытую гречку немного воды и пусть прокипит 5 минут.
5. Добавьте мясные шарики, залейте сливками с водой и тушите до готовности.
6. В конце приготовления добавьте сверху твердый сыр.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: