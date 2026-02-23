Обычную гречку можно очень вкусно приготовить на обед. Соедините такую курупу с куриным мясом, а также грибами. Получится очень сытно.

Идея приготовления сытной гречки с мясом опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

700 г мяса (индюшиное филе или куриное)

300 г сухой гречки

220 г моркови

220 г лука

350 г грибов

20 мл. растительного масла

3 зубчика чеснока

2 ст.л. томатной пасты

по 1 ч.л. соли, перца, смеси специй к курице

1-1,2 л воды

Способ приготовления:

1. Влить в кастрюлю масло, положить кусочки мяса.

2. Жарить с обеих сторон 10 минут.

3. Выложить нарезанный лук, морковь, выжать чеснок.

4. Добавить соль, смесь специй к курице и перец.

5. Вымешивая, готовим еще 7 минут.

6. Добавить нарезанные грибы, жарить еще 7 минут, перемешивая.

7. Добавить томатную пасту и гречку и залить ее водой.

8. Перемешать и варить 20-25 минут под закрытой крышкой.

9. Подавать с зеленью.

