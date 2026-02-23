Все рецепты
Как вкусно приготовить гречку на обед: рецепт на скорую руку
Обычную гречку можно очень вкусно приготовить на обед. Соедините такую курупу с куриным мясом, а также грибами. Получится очень сытно.
Идея приготовления сытной гречки с мясом опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г мяса (индюшиное филе или куриное)
- 300 г сухой гречки
- 220 г моркови
- 220 г лука
- 350 г грибов
- 20 мл. растительного масла
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. томатной пасты
- по 1 ч.л. соли, перца, смеси специй к курице
- 1-1,2 л воды
Способ приготовления:
1. Влить в кастрюлю масло, положить кусочки мяса.
2. Жарить с обеих сторон 10 минут.
3. Выложить нарезанный лук, морковь, выжать чеснок.
4. Добавить соль, смесь специй к курице и перец.
5. Вымешивая, готовим еще 7 минут.
6. Добавить нарезанные грибы, жарить еще 7 минут, перемешивая.
7. Добавить томатную пасту и гречку и залить ее водой.
8. Перемешать и варить 20-25 минут под закрытой крышкой.
9. Подавать с зеленью.
