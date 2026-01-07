Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке
Гречку можно очень быстро и вкусно приготовить на ужин. Добавьте к привычной крупе сочные мясные тефтели, а также заливку. Все это поместите в духовку, и у вас будет готовое блюдо за считанные минуты.
Идея приготовления гречки с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты (на 4 порции):
- гречка – 1 стакан
- фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- зелень
- соль
- специи
Ингредиенты для заливки:
- вода – 400 мл.
- томтанная паста – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Промытую гречку высыпать в форму.
2. К фаршу добавить панировочные сухари, яйцо, соль, специи и зелень.
3. Все хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики, которые выложить на гречку.
4. Для заливки к томатной пасте, добавить сметану, горячую воду, соль и перемешать.
5. Добавить заливку в форму, накрыть ее фольгой и на 40 минут поставить в духовку при температуре 190 градусов.
6. Затем вынуть, выложить сыр и запекать еще до зарумянивания.
7. В конце посыпать зеленью и подавать.
