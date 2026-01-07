Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
696
Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

Гречку можно очень быстро и вкусно приготовить на ужин. Добавьте к привычной крупе сочные мясные тефтели, а также заливку. Все это поместите в духовку, и у вас будет готовое блюдо за считанные минуты.

Идея приготовления гречки с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

Ингредиенты (на 4 порции):

  • гречка – 1 стакан
  • фарш – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • панировочные сухари – 2 ст.л.
  • зелень
  • соль
  • специи

Ингредиенты для заливки:

  • вода – 400 мл.
  • томтанная паста – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

1. Промытую гречку высыпать в форму.

2. К фаршу добавить панировочные сухари, яйцо, соль, специи и зелень.

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

3. Все хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики, которые выложить на гречку.

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

4. Для заливки к томатной пасте, добавить сметану, горячую воду, соль и перемешать.

5. Добавить заливку в форму, накрыть ее фольгой и на 40 минут поставить в духовку при температуре 190 градусов.

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

6. Затем вынуть, выложить сыр и запекать еще до зарумянивания.

7. В конце посыпать зеленью и подавать.

Как вкусно приготовить гречку на ужин: рецепт блюда в духовке

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты