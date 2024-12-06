Гречка и курица – идеальный тандем для приготовления сытного и сбалансированного обеда. Продукты достаточно питательные и, к тому же, бюджетные. А для того, чтобы блюдо не было жирным, лучше всего его запекать в духовке.

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Идея приготовления сочной гречки с голенями на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Дополнить вкус можно свежими овощами или консервацией.

Ингредиенты:

голени

сухая гречневая крупа – 200 г

вода – 400 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ без конвекции).

2. Гречневую крупу хорошо промыть и высыпать в форму для запекания.

3. Немного посолить и перемешать.

4. Сверху на гречку выложить наши голени.

5. Сверху можно полить маринадом из упаковки.

6. Залить водой комнатной температуры и закрыть фольгой.

7. Запекать час.

8. За 10 минут до готовности можно снять фольгу с блюда и запечь до золотистой корочки.

9. Достаем блюдо из духовки.

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