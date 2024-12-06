Как вкусно приготовить гречку с голенями на обед: вариант сытного блюда за копейки
Гречка и курица – идеальный тандем для приготовления сытного и сбалансированного обеда. Продукты достаточно питательные и, к тому же, бюджетные. А для того, чтобы блюдо не было жирным, лучше всего его запекать в духовке.
Идея приготовления сочной гречки с голенями на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Дополнить вкус можно свежими овощами или консервацией.
Ингредиенты:
- голени
- сухая гречневая крупа – 200 г
- вода – 400 мл.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ без конвекции).
2. Гречневую крупу хорошо промыть и высыпать в форму для запекания.
3. Немного посолить и перемешать.
4. Сверху на гречку выложить наши голени.
5. Сверху можно полить маринадом из упаковки.
6. Залить водой комнатной температуры и закрыть фольгой.
7. Запекать час.
8. За 10 минут до готовности можно снять фольгу с блюда и запечь до золотистой корочки.
9. Достаем блюдо из духовки.
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