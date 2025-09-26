Как вкусно приготовить гречку с курицей на обед: вы справитесь очень быстро

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
249
Идеальный гарнир к курице – гречка. Для того, чтобы приготовить сытный обед быстро, стоит использовать именно эти продукты. Особенно важно замариновать мясо, чтобы оно было сочным и нежным.

Идея приготовления вкусной гречки с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера ania ozga в Instagram.

Ингредиенты для подливки:

  • сметана – 2-3 ст.л.
  • французская горчица 1 ч.л.
  • соль, специи по вкусу

Для маринада мяса:

  • острая паприка и копченая
  • перец черный
  • карри
  • соль
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Обжарить мясо до румяной корочки.

2. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

3. Забрать со сковородки и туда же выжать зубчик чеснока.

4. Для подливки смешать сметану, горчицу, соль и воду (400 мл.).

5. Вылить на сковороду и переложить мясо.

6. Тушить под крышкой 15 минут.

