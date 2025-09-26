Видео дня
Как вкусно приготовить гречку с курицей на обед: вы справитесь очень быстро
Идеальный гарнир к курице – гречка. Для того, чтобы приготовить сытный обед быстро, стоит использовать именно эти продукты. Особенно важно замариновать мясо, чтобы оно было сочным и нежным.
Идея приготовления вкусной гречки с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера ania ozga в Instagram.
Ингредиенты для подливки:
- сметана – 2-3 ст.л.
- французская горчица 1 ч.л.
- соль, специи по вкусу
Для маринада мяса:
- острая паприка и копченая
- перец черный
- карри
- соль
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Обжарить мясо до румяной корочки.
2. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны.
3. Забрать со сковородки и туда же выжать зубчик чеснока.
4. Для подливки смешать сметану, горчицу, соль и воду (400 мл.).
5. Вылить на сковороду и переложить мясо.
6. Тушить под крышкой 15 минут.
