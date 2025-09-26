Идеальный гарнир к курице – гречка. Для того, чтобы приготовить сытный обед быстро, стоит использовать именно эти продукты. Особенно важно замариновать мясо, чтобы оно было сочным и нежным.

Идея приготовления вкусной гречки с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера ania ozga в Instagram.

Ингредиенты для подливки:

сметана – 2-3 ст.л.

французская горчица 1 ч.л.

соль, специи по вкусу

Для маринада мяса:

острая паприка и копченая

перец черный

карри

соль

растительное масло

Способ приготовления:

1. Обжарить мясо до румяной корочки.

2. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

3. Забрать со сковородки и туда же выжать зубчик чеснока.

4. Для подливки смешать сметану, горчицу, соль и воду (400 мл.).

5. Вылить на сковороду и переложить мясо.

6. Тушить под крышкой 15 минут.

