Молодой картофель с беконом и сливками – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Благодаря сливочному соусу картофель получается нежным и ароматным, а обжаренный бекон добавляет насыщенного вкуса. Готовится такое блюдо быстро и не требует сложных ингредиентов. Особенно хорошо оно сочетается со свежим укропом и овощами. Это удачный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то простое, но очень аппетитное.

Идея приготовления вкусной картошки на обед опубликована на странице фудблогера oksicooks в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 5-7 средних штук

бекон – 100 г

сливки – 200 мл.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помойте и нарежьте крупными кусочками.

2. Отварите картофель в подсоленной воде примерно 10 минут до полуготовности. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. Пока варится картофель, нарежьте бекон небольшими кусочками.

4. Разогрейте сковородку и обжарьте бекон до румяной корочки. После этого переложите его на тарелку.

5. В сковороду с жиром от бекона выложите отваренный картофель и обжарьте его несколько минут до легкой золотистой корочки.

6. Верните бекон обратно в сковороду и перемешайте с картофелем.

7. Влейте сливки, добавьте соль и черный перец по вкусу. Накройте крышкой и тушите еще 5-7 минут на небольшом огне.

8. Перед подачей посыпьте блюдо свежим укропом. Подавайте картофель горячим сразу после приготовления.

