Как вкусно приготовить картофель с фрикадельками в духовке: идеальное блюдо для ужина
Картофель с фрикадельками в духовке – одно из тех блюд, которые прекрасно подходят для семейного ужина. Оно получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Все готовится в одной форме, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Особый вкус блюду придает нежный томатно-сметанный соус с зеленью и специями.
Идея приготовления сочного запеченного картофеля с фрикадельками опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- репчатый лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- молодой картофель – 800 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- сметана 15-20% – 200 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- вода или бульон – 150 мл.
- хмели-сунели или прованские травы – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- укроп или петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте картофель. Хорошо помойте его щеткой, а крупные картофелины разрежьте пополам. Если картофель мелкий – оставьте целым. Для более быстрого приготовления проварите его 7-10 минут в подсоленной воде.
2. Переложите картофель в форму для запекания, полейте маслом, посолите и перемешайте.
3. Для фрикаделек измельчите лук и чеснок.
4. Добавьте их к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие шарики влажными руками.
5. Выложите фрикадельки между картофелем в форме.
6. Отдельно сделайте соус. Смешайте сметану, томатную пасту и теплую воду или бульон. Добавьте паприку, травы, немного соли и измельченную зелень. Перемешайте до однородности.
7. Залейте соусом картофель с фрикадельками так, чтобы он равномерно распределился по всей форме.
8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 45-50 минут. Затем снимите фольгу и оставьте блюдо в духовке еще на 15-20 минут, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка.
9. Подавайте картофель с фрикадельками горячим, посыпав свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит как самостоятельно, так и со свежими овощами или легким салатом.
