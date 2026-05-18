Картофель с фрикадельками в духовке – одно из тех блюд, которые прекрасно подходят для семейного ужина. Оно получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Все готовится в одной форме, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Особый вкус блюду придает нежный томатно-сметанный соус с зеленью и специями.

Идея приготовления сочного запеченного картофеля с фрикадельками опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

молодой картофель – 800 г

растительное масло – 2 ст.л.

сметана 15-20% – 200 г

томатная паста – 2 ст.л.

вода или бульон – 150 мл.

хмели-сунели или прованские травы – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

укроп или петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте картофель. Хорошо помойте его щеткой, а крупные картофелины разрежьте пополам. Если картофель мелкий – оставьте целым. Для более быстрого приготовления проварите его 7-10 минут в подсоленной воде.

2. Переложите картофель в форму для запекания, полейте маслом, посолите и перемешайте.

3. Для фрикаделек измельчите лук и чеснок.

4. Добавьте их к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие шарики влажными руками.

5. Выложите фрикадельки между картофелем в форме.

6. Отдельно сделайте соус. Смешайте сметану, томатную пасту и теплую воду или бульон. Добавьте паприку, травы, немного соли и измельченную зелень. Перемешайте до однородности.

7. Залейте соусом картофель с фрикадельками так, чтобы он равномерно распределился по всей форме.

8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 45-50 минут. Затем снимите фольгу и оставьте блюдо в духовке еще на 15-20 минут, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка.

9. Подавайте картофель с фрикадельками горячим, посыпав свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит как самостоятельно, так и со свежими овощами или легким салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: