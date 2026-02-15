Для того, чтобы запеченный картофель не был сухой, его можно приготовить с подчеревиной. Также добавьте сочный лук. При этом, овощ чистить не придется.

Идея приготовления запеченного картофеля с подчеревиной опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт.

подчеревина – 250-300 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помыть.

2. Отварить в подсоленной воде до полуготовности.

3. Немного остудить и разрезать пополам.

4. Лук нарезать полукольцами.

5. Подчеревину нарезать кусочками.

6. Выложить картофель на противень срезом вверх.

7. Сверху положить лук и подчеревину.

8. Запекать при температуре 180–200°C 25 минут до румяной корочки

