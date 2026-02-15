Все рецепты
Как вкусно приготовить картофель с подчеревиной: рецепт в духовке
Для того, чтобы запеченный картофель не был сухой, его можно приготовить с подчеревиной. Также добавьте сочный лук. При этом, овощ чистить не придется.
Идея приготовления запеченного картофеля с подчеревиной опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-8 шт.
- подчеревина – 250-300 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель помыть.
2. Отварить в подсоленной воде до полуготовности.
3. Немного остудить и разрезать пополам.
4. Лук нарезать полукольцами.
5. Подчеревину нарезать кусочками.
6. Выложить картофель на противень срезом вверх.
7. Сверху положить лук и подчеревину.
8. Запекать при температуре 180–200°C 25 минут до румяной корочки
