Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

Картофель и грибы – ингредиенты, которые сочетаются идеально. Из них можно приготовить очень простой и сытный ужин. Для лучшего вкуса стоит добавить много чеснока и зелени.

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Идея приготовления картофеля с грибами на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежими овощами.

Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

Ингредиенты:

  • картофель
  • грибы любые (у меня шампиньоны и эринги);
  • половина лука
  • чеснок – 4 зубчика
  • масло
  • масло
  • зелень
  • соль, специи к картофелю

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности 15-20 минут после закипания.

2. Очень важно не переварить.

Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

3. на смеси сливочного и растительного масла обжарить лук до мягкости.

Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

4. Добавить чеснок.

5. Положить нарезанные грибы.

Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне

6. Готовить к выпариванию жидкости.

7. В сковородку добавить картофель, соль, специи, зелень.

8. Осторожно перемешать.

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