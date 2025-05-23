Как вкусно приготовить картошку с грибами на ужин: элементарный рецепт, ингредиенты для которого всегда есть на кухне
Картофель и грибы – ингредиенты, которые сочетаются идеально. Из них можно приготовить очень простой и сытный ужин. Для лучшего вкуса стоит добавить много чеснока и зелени.
Идея приготовления картофеля с грибами на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежими овощами.
Ингредиенты:
- картофель
- грибы любые (у меня шампиньоны и эринги);
- половина лука
- чеснок – 4 зубчика
- масло
- масло
- зелень
- соль, специи к картофелю
Способ приготовления:
1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности 15-20 минут после закипания.
2. Очень важно не переварить.
3. на смеси сливочного и растительного масла обжарить лук до мягкости.
4. Добавить чеснок.
5. Положить нарезанные грибы.
6. Готовить к выпариванию жидкости.
7. В сковородку добавить картофель, соль, специи, зелень.
8. Осторожно перемешать.
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