Картофель и грибы – ингредиенты, которые сочетаются идеально. Из них можно приготовить очень простой и сытный ужин. Для лучшего вкуса стоит добавить много чеснока и зелени.

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Идея приготовления картофеля с грибами на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежими овощами.

Ингредиенты:

картофель

грибы любые (у меня шампиньоны и эринги);

половина лука

чеснок – 4 зубчика

масло

масло

зелень

соль, специи к картофелю

Способ приготовления:

1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности 15-20 минут после закипания.

2. Очень важно не переварить.

3. на смеси сливочного и растительного масла обжарить лук до мягкости.

4. Добавить чеснок.

5. Положить нарезанные грибы.

6. Готовить к выпариванию жидкости.

7. В сковородку добавить картофель, соль, специи, зелень.

8. Осторожно перемешать.

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