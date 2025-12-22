Как вкусно приготовить красную рыбу на ужин: рецепт за 20 минут в духовке

Если хочется приготовить сытный и изысканный ужин, используйте красную рыбу. Ее можно очень вкусно запечь в духовке. Для сочности добавьте кружочки апельсина.

Идея приготовления запеченных стейков с красной рыбой на ужин опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 4 стейка красной рыбки (лосось, форель)
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. меда
  • сок половины апельсина
  • 1 ст.л. приправы "томат, базилик и чеснок"
  • 3 веточки розмарина
  • соль по вкусу
  • дольки апельсина
  • клюква
  • оливковое масло (для смазывания формы)

Способ приготовления:

1. Стейки из рыбки моем и просушиваем бумажным полотенцем.

2. Острым ножом вырезать внутреннюю часть с косточкой.

3. Отделить одну сторону рыбы от кожи, сформировать медальон и зафиксировать нитью.

4. Для маринада соединить соевый соус с медом, апельсиновым соком и приправой.

5. Форму для запекания смазать оливковым маслом, выложить медальоны, щедро пропитать их маринадом с помощью веточки розмарина и посолить по вкусу.

6. Сверху на каждый медальон выложить дольку апельсина, добавить веточки розмарина и ягоды клюквы.

7. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

