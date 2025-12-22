Как вкусно приготовить красную рыбу на ужин: рецепт за 20 минут в духовке
Если хочется приготовить сытный и изысканный ужин, используйте красную рыбу. Ее можно очень вкусно запечь в духовке. Для сочности добавьте кружочки апельсина.
Идея приготовления запеченных стейков с красной рыбой на ужин опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 стейка красной рыбки (лосось, форель)
- 4 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. меда
- сок половины апельсина
- 1 ст.л. приправы "томат, базилик и чеснок"
- 3 веточки розмарина
- соль по вкусу
- дольки апельсина
- клюква
- оливковое масло (для смазывания формы)
Способ приготовления:
1. Стейки из рыбки моем и просушиваем бумажным полотенцем.
2. Острым ножом вырезать внутреннюю часть с косточкой.
3. Отделить одну сторону рыбы от кожи, сформировать медальон и зафиксировать нитью.
4. Для маринада соединить соевый соус с медом, апельсиновым соком и приправой.
5. Форму для запекания смазать оливковым маслом, выложить медальоны, щедро пропитать их маринадом с помощью веточки розмарина и посолить по вкусу.
6. Сверху на каждый медальон выложить дольку апельсина, добавить веточки розмарина и ягоды клюквы.
7. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
