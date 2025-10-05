Как вкусно приготовить креветки с чесноком на сковородке: рецепт изысканного блюда за считанные минуты
Жареные креветки с чесноком – это блюдо, которое сочетает простоту приготовления с ресторанным вкусом. Оно готовится всего за несколько минут, но результат впечатляет: нежное мясо морепродуктов в сливочном соусе с ароматом чеснока и пряностей. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола, не требующий сложных ингредиентов.
Идея приготовления вкусных креветок в сливочном соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки – 24 шт. (сырые тигровые)
- сливочное масло – 50 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- паприка – ½ ч.л.
- соль и черный перец – по вкусу
- соевый соус – 50 мл.
- сливки (10-20 %) – 150-200 мл.
- мука – 1 ст.л. (по желанию, для более густого соуса)
- зелень (петрушка или зеленый лук)
- чиабатта или багет – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой сковороде разогрейте сливочное масло вместе с оливковым маслом.
2. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте несколько секунд – лишь до появления приятного аромата.
3. Выложите сырые креветки, приправьте паприкой, солью и черным перцем.
4. Влейте соевый соус и обжаривайте креветки с обеих сторон до появления нежно-розового цвета.
5. Добавьте сливки. Если хотите более густого соуса, разведите ложку муки в нескольких ложках сливок и влейте смесь в сковородку.
6. Дайте соусу закипеть 30 секунд, после чего снимите блюдо с огня, чтобы креветки остались сочными.
7. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Вкус лучше всего раскрывается с хрустящим хлебом или чиабатой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: