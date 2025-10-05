Жареные креветки с чесноком – это блюдо, которое сочетает простоту приготовления с ресторанным вкусом. Оно готовится всего за несколько минут, но результат впечатляет: нежное мясо морепродуктов в сливочном соусе с ароматом чеснока и пряностей. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола, не требующий сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

креветки – 24 шт. (сырые тигровые)

сливочное масло – 50 г

оливковое масло – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

паприка – ½ ч.л.

соль и черный перец – по вкусу

соевый соус – 50 мл.

сливки (10-20 %) – 150-200 мл.

мука – 1 ст.л. (по желанию, для более густого соуса)

зелень (петрушка или зеленый лук)

чиабатта или багет – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой сковороде разогрейте сливочное масло вместе с оливковым маслом.

2. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте несколько секунд – лишь до появления приятного аромата.

3. Выложите сырые креветки, приправьте паприкой, солью и черным перцем.

4. Влейте соевый соус и обжаривайте креветки с обеих сторон до появления нежно-розового цвета.

5. Добавьте сливки. Если хотите более густого соуса, разведите ложку муки в нескольких ложках сливок и влейте смесь в сковородку.

6. Дайте соусу закипеть 30 секунд, после чего снимите блюдо с огня, чтобы креветки остались сочными.

7. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Вкус лучше всего раскрывается с хрустящим хлебом или чиабатой.

