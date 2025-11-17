Куриное филе – один из самых удобных продуктов для быстрых блюд, ведь оно готовится всего за несколько минут и хорошо сочетается с любыми гарнирами. На сковородке его можно сделать особенно сочным, если правильно замариновать и добавить овощи. Такой вариант станет универсальной основой для риса, картофеля, гречки или пасты. Блюдо получается ароматным, нежным и подходит для ежедневного меню. Это простой рецепт, который всегда удается даже тем, кто не имеет много времени на кухне.

Идея приготовления куриного филе с овощами к рису опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

соевый соус – 2 ст.л.

соус терияки или кетчуп – 1 ст.л.

уксус рисовый или яблочный – 1 ч.л.

кукурузный крахмал или мука – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л.

перец болгарский – 100 г

пибуля красная – 1/3 шт.

чеснок – 2 зубца

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте мясо: куриное филе нужно нарезать тонкими полосками, чтобы оно быстро обжарилось и осталось сочным.

2. Добавьте соевый соус, уксус и крахмал – благодаря такому маринаду филе приобретет нежную текстуру.

3. Оставьте мясо на 30 минут, после чего разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте филе до легкого румянца.

4. Далее добавьте нарезанный красный лук, болгарский перец и измельченный чеснок.

5. Перемешайте и готовьте несколько минут, пока овощи станут мягкими, но сохранят сочность.

6. Влейте соус терияки или добавьте ложку кетчупа для более насыщенного вкуса. Готовьте еще 2–3 минуты на среднем огне. В конце всыпьте измельченный зеленый лук.

7. Готовое куриное филе подавайте с горячим рисом или любым другим гарниром. Блюдо получается ароматным, нежным и отлично подходит как для быстрого семейного ужина, так и для обеда на работе.

