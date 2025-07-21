Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо
Картофель и курицу можно очень вкусно совместить в одном блюде. А именно, выложить эти компоненты в лодочки из пергамента. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно вкусный обед для семьи.
Идея приготовления лодочек с картофелем и курицей в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- белый йогурт/сметана – 2 ст.л.
- перец, чеснок, соль
- сыр – 70 г
- зеленый лук, укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно отварить 15 минут.
2. Остальные ингредиенты нарезать и соединить.
3. Из пергамента сделать формы для запекания в виде лодочек.
4. Выложить на дно картофель, а сверху мясную начинку.
5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
6. За 15 минут до готовности посыпать сыром.
7. Готовое блюдо украсить луком.
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