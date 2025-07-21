Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

Картофель и курицу можно очень вкусно совместить в одном блюде. А именно, выложить эти компоненты в лодочки из пергамента. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно вкусный обед для семьи.

Идея приготовления лодочек с картофелем и курицей в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • белый йогурт/сметана – 2 ст.л.
  • перец, чеснок, соль
  • сыр – 70 г
  • зеленый лук, укроп, петрушка

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

1. Картофель предварительно отварить 15 минут.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

2. Остальные ингредиенты нарезать и соединить.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

3. Из пергамента сделать формы для запекания в виде лодочек.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

4. Выложить на дно картофель, а сверху мясную начинку.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Как вкусно приготовить куриное филе с картофелем на обед: получится очень сочное блюдо

6. За 15 минут до готовности посыпать сыром.

7. Готовое блюдо украсить луком.

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