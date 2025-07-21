Картофель и курицу можно очень вкусно совместить в одном блюде. А именно, выложить эти компоненты в лодочки из пергамента. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно вкусный обед для семьи.

Идея приготовления лодочек с картофелем и курицей в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

куриное филе – 1 шт.

помидор – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

белый йогурт/сметана – 2 ст.л.

перец, чеснок, соль

сыр – 70 г

зеленый лук, укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно отварить 15 минут.

2. Остальные ингредиенты нарезать и соединить.

3. Из пергамента сделать формы для запекания в виде лодочек.

4. Выложить на дно картофель, а сверху мясную начинку.

5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

6. За 15 минут до готовности посыпать сыром.

7. Готовое блюдо украсить луком.

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