Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
873
Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

Молодой картофель – одно из самых любимых сезонных блюд, которое можно приготовить очень быстро и без сложных ингредиентов. Особенно вкусно получается маленький картофель со сливочным маслом, чесноком и зеленью. После обжаривания он имеет аппетитную золотистую корочку и нежную серединку. Такое блюдо прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для легкого ужина. А главное – готовится все максимально просто.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг
  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • петрушка или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Если картофель очень мелкий, чистить его не нужно.

3. Готовый картофель переложите на разогретую сковородку. Добавьте сливочное масло, измельченный чеснок и паприку.

Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

4. Обжаривайте картофель несколько минут на среднем огне, периодически помешивая, пока не появится румяная корочка.

5. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и еще раз перемешайте.

Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт

6. Подавайте молодой картофель горячим. Он получается очень ароматным, нежным внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи.

7. Такой простой рецепт прекрасно дополнит любой домашний ужин или обед.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты