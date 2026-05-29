Молодой картофель – одно из самых любимых сезонных блюд, которое можно приготовить очень быстро и без сложных ингредиентов. Особенно вкусно получается маленький картофель со сливочным маслом, чесноком и зеленью. После обжаривания он имеет аппетитную золотистую корочку и нежную серединку. Такое блюдо прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для легкого ужина. А главное – готовится все максимально просто.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

сливочное масло – 50 г

чеснок – 2-3 зубчика

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

петрушка или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Если картофель очень мелкий, чистить его не нужно.

3. Готовый картофель переложите на разогретую сковородку. Добавьте сливочное масло, измельченный чеснок и паприку.

4. Обжаривайте картофель несколько минут на среднем огне, периодически помешивая, пока не появится румяная корочка.

5. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и еще раз перемешайте.

6. Подавайте молодой картофель горячим. Он получается очень ароматным, нежным внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи.

7. Такой простой рецепт прекрасно дополнит любой домашний ужин или обед.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: