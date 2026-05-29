Как вкусно приготовить маленький молодой картофель: самый простой рецепт
Молодой картофель – одно из самых любимых сезонных блюд, которое можно приготовить очень быстро и без сложных ингредиентов. Особенно вкусно получается маленький картофель со сливочным маслом, чесноком и зеленью. После обжаривания он имеет аппетитную золотистую корочку и нежную серединку. Такое блюдо прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для легкого ужина. А главное – готовится все максимально просто.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- петрушка или укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Если картофель очень мелкий, чистить его не нужно.
3. Готовый картофель переложите на разогретую сковородку. Добавьте сливочное масло, измельченный чеснок и паприку.
4. Обжаривайте картофель несколько минут на среднем огне, периодически помешивая, пока не появится румяная корочка.
5. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и еще раз перемешайте.
6. Подавайте молодой картофель горячим. Он получается очень ароматным, нежным внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи.
7. Такой простой рецепт прекрасно дополнит любой домашний ужин или обед.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: