Молодой картофель отлично подходит для быстрого и сытного обеда. Если сочетать его с обжаренным беконом, сливками и сыром, получится нежное блюдо с насыщенным сливочным вкусом. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится довольно быстро. Готовый картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или вместе со свежим овощным салатом.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля на обед опубликована на странице gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 800-1000 г

бекон – 150-200 г

сливки – 200 мл.

твёрдый сыр – 120-150 г

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте молодой картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Если клубни небольшие, их можно оставить целыми.

2. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до появления легкой румяной корочки.

3. Добавьте к бекону отварной картофель и обжаривайте еще несколько минут, аккуратно перемешивая. Благодаря этому картофель приобретет приятный аромат и золотистую корочку.

4. Влейте сливки и убавьте огонь.

5. Добавьте натертый сыр, измельченный укроп и чеснок, пропущенный через пресс.

6. Посолите, поперчите, по желанию добавьте любимые специи и перемешайте.

7. Готовьте блюдо еще несколько минут, пока сыр полностью не расплавится, а сливочный соус немного не загустеет.

8. Подавайте горячим со свежими овощами или легким сезонным салатом.

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