Как вкусно приготовить молодой картофель на обед: делимся простым рецептом
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Молодой картофель отлично подходит для быстрого и сытного обеда. Если сочетать его с обжаренным беконом, сливками и сыром, получится нежное блюдо с насыщенным сливочным вкусом. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится довольно быстро. Готовый картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или вместе со свежим овощным салатом.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля на обед опубликована на странице gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 800-1000 г
- бекон – 150-200 г
- сливки – 200 мл.
- твёрдый сыр – 120-150 г
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте молодой картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Если клубни небольшие, их можно оставить целыми.
2. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до появления легкой румяной корочки.
3. Добавьте к бекону отварной картофель и обжаривайте еще несколько минут, аккуратно перемешивая. Благодаря этому картофель приобретет приятный аромат и золотистую корочку.
4. Влейте сливки и убавьте огонь.
5. Добавьте натертый сыр, измельченный укроп и чеснок, пропущенный через пресс.
6. Посолите, поперчите, по желанию добавьте любимые специи и перемешайте.
7. Готовьте блюдо еще несколько минут, пока сыр полностью не расплавится, а сливочный соус немного не загустеет.
8. Подавайте горячим со свежими овощами или легким сезонным салатом.
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