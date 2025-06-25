Молодой картофель можно очень просто приготовить – сварить его, протушить, а также приготовить с разными соусами, зеленью, маслом. Еще картофель можно очень вкусно запечь просто в кожуре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом, молоком и зеленью.

Ингредиенты:

600 г молодого картофеля

2 ст. л растительного масла

50 г масла

пучок зеленого лука

1 ст.л муки

пучок укропа

300 г сметаны

150 мл молока

соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковородку влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешайте и добавьте соль и специи к картофелю и нарезанный укроп.

3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: