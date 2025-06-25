Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый быстрый рецепт

Молодой картофель можно очень просто приготовить – сварить его, протушить, а также приготовить с разными соусами, зеленью, маслом. Еще картофель можно очень вкусно запечь просто в кожуре.

Как вкусно приготовить молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом, молоком и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 600 г молодого картофеля
  • 2 ст. л растительного масла
  • 50 г масла
  • пучок зеленого лука
  • 1 ст.л муки
  • пучок укропа
  • 300 г сметаны
  • 150 мл молока
  • соль, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.

Картофель для приготовления

2. На сковородку влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешайте и добавьте соль и специи к картофелю и нарезанный укроп.

Соус для картофеля

3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!

Готовое блюдо

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