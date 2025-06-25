Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый быстрый рецепт
Молодой картофель можно очень просто приготовить – сварить его, протушить, а также приготовить с разными соусами, зеленью, маслом. Еще картофель можно очень вкусно запечь просто в кожуре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом, молоком и зеленью.
Ингредиенты:
- 600 г молодого картофеля
- 2 ст. л растительного масла
- 50 г масла
- пучок зеленого лука
- 1 ст.л муки
- пучок укропа
- 300 г сметаны
- 150 мл молока
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.
2. На сковородку влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешайте и добавьте соль и специи к картофелю и нарезанный укроп.
3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!
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