Молодой картофель чаще всего отваривают. Но его также можно очень вкусно пожарить просто на сковородке. Добавьте много чеснока, укропа, а также специи. Результат вас приятно удивит.

Видео дня

Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (recipes.naumenko) в Instagram. Такое блюдо подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

картофель молодой – 700 г

растительное масло – 3 ст.л.

чеснок – 5 зубчиков

зелень по вкусу (укроп)

соль, специи

Способ приготовления:

1. Картофель почистить или просто хорошо помыть.

2. Хорошо посолить.

3. После приготовления слить воду.

4. На сковородке разогреть растительное масло.

5. Переложить картофель и обжарить до золотистого цвета.

6. Добавить чеснок, специи и зелень.

7. Готовить еще 3 минуты.

8. Подавать с любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: