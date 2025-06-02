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Как вкусно приготовить молодой картофель на сковородке: рецепт на скорую руку
Молодой картофель чаще всего отваривают. Но его также можно очень вкусно пожарить просто на сковородке. Добавьте много чеснока, укропа, а также специи. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (recipes.naumenko) в Instagram. Такое блюдо подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- картофель молодой – 700 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- зелень по вкусу (укроп)
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Картофель почистить или просто хорошо помыть.
2. Хорошо посолить.
3. После приготовления слить воду.
4. На сковородке разогреть растительное масло.
5. Переложить картофель и обжарить до золотистого цвета.
6. Добавить чеснок, специи и зелень.
7. Готовить еще 3 минуты.
8. Подавать с любимым соусом.
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