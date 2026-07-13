Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде
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Молодой картофель на сковороде – это простой способ приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Он получается нежным внутри, ароматным и с легкой золотистой корочкой. Для такого рецепта понадобятся обычные продукты, а особый вкус блюду придают сливочное масло, чеснок и специи.
Идея приготовления молодого картофеля на сковороде к ужину опубликована на странице yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – количество, необходимое для порций
- сливочное масло – по вкусу
- оливковое масло – несколько ложек
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка – несколько веточек
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- сухой укроп – по вкусу
Для подачи:
- греческий йогурт – по вкусу
- петрушка – для украшения
Для соуса:
- кетчуп – по вкусу
- соус терияки – по вкусу
- вода – небольшое количество
Способ приготовления:
1. Сначала молодой картофель нужно хорошо промыть под проточной водой. Очищать его от кожуры не обязательно, ведь именно с кожурой он получается более ароматным и лучше держит форму во время приготовления.
2. Положить картофель в сковороду, добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до полного испарения жидкости. Такой способ позволяет картофелю хорошо пропариться и стать мягким внутри.
3. Когда вода выпарится, добавить к картофелю сливочное масло, оливковое масло, соль, черный перец, паприку, сухой чеснок и укроп. Также добавить измельченный свежий чеснок и петрушку.
4. Всё хорошо перемешать, чтобы каждый картофель покрылся ароматной смесью.
5. Для соуса нужно смешать кетчуп с соусом терияки и небольшим количеством воды до однородной консистенции.
6. Перед подачей выложить на тарелку греческий йогурт, сверху добавить горячий молодой картофель и полить приготовленным соусом. По желанию картофель можно немного раздавить, чтобы он лучше впитал все ароматы и стал ещё нежнее.
7. Чтобы блюдо получилось максимально ароматным, свежий чеснок лучше добавлять в конце приготовления. А молодой картофель не стоит передерживать на огне – достаточно, чтобы он стал мягким и покрылся легкой маслянистой корочкой.
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