Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
504
Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде
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Молодой картофель на сковороде – это простой способ приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Он получается нежным внутри, ароматным и с легкой золотистой корочкой. Для такого рецепта понадобятся обычные продукты, а особый вкус блюду придают сливочное масло, чеснок и специи.

Идея приготовления молодого картофеля на сковороде к ужину опубликована на странице yanni.cooking в Instagram.

Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

Ингредиенты:

  • молодой картофель – количество, необходимое для порций
  • сливочное масло – по вкусу
  • оливковое масло – несколько ложек
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка – несколько веточек
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • сухой укроп – по вкусу

Для подачи:

  • греческий йогурт – по вкусу
  • петрушка – для украшения

Для соуса:

  • кетчуп – по вкусу
  • соус терияки – по вкусу
  • вода – небольшое количество

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

1. Сначала молодой картофель нужно хорошо промыть под проточной водой. Очищать его от кожуры не обязательно, ведь именно с кожурой он получается более ароматным и лучше держит форму во время приготовления.

2. Положить картофель в сковороду, добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до полного испарения жидкости. Такой способ позволяет картофелю хорошо пропариться и стать мягким внутри.

Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

3. Когда вода выпарится, добавить к картофелю сливочное масло, оливковое масло, соль, черный перец, паприку, сухой чеснок и укроп. Также добавить измельченный свежий чеснок и петрушку.

4. Всё хорошо перемешать, чтобы каждый картофель покрылся ароматной смесью.

Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

5. Для соуса нужно смешать кетчуп с соусом терияки и небольшим количеством воды до однородной консистенции.

6. Перед подачей выложить на тарелку греческий йогурт, сверху добавить горячий молодой картофель и полить приготовленным соусом. По желанию картофель можно немного раздавить, чтобы он лучше впитал все ароматы и стал ещё нежнее.

Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: рецепт на сковороде

7. Чтобы блюдо получилось максимально ароматным, свежий чеснок лучше добавлять в конце приготовления. А молодой картофель не стоит передерживать на огне – достаточно, чтобы он стал мягким и покрылся легкой маслянистой корочкой.

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