Молодой картофель на сковороде – это простой способ приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Он получается нежным внутри, ароматным и с легкой золотистой корочкой. Для такого рецепта понадобятся обычные продукты, а особый вкус блюду придают сливочное масло, чеснок и специи.

Идея приготовления молодого картофеля на сковороде к ужину опубликована на странице yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – количество, необходимое для порций

сливочное масло – по вкусу

оливковое масло – несколько ложек

чеснок – 2 зубчика

петрушка – несколько веточек

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

сухой укроп – по вкусу

Для подачи:

греческий йогурт – по вкусу

петрушка – для украшения

Для соуса:

кетчуп – по вкусу

соус терияки – по вкусу

вода – небольшое количество

Способ приготовления:

1. Сначала молодой картофель нужно хорошо промыть под проточной водой. Очищать его от кожуры не обязательно, ведь именно с кожурой он получается более ароматным и лучше держит форму во время приготовления.

2. Положить картофель в сковороду, добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до полного испарения жидкости. Такой способ позволяет картофелю хорошо пропариться и стать мягким внутри.

3. Когда вода выпарится, добавить к картофелю сливочное масло, оливковое масло, соль, черный перец, паприку, сухой чеснок и укроп. Также добавить измельченный свежий чеснок и петрушку.

4. Всё хорошо перемешать, чтобы каждый картофель покрылся ароматной смесью.

5. Для соуса нужно смешать кетчуп с соусом терияки и небольшим количеством воды до однородной консистенции.

6. Перед подачей выложить на тарелку греческий йогурт, сверху добавить горячий молодой картофель и полить приготовленным соусом. По желанию картофель можно немного раздавить, чтобы он лучше впитал все ароматы и стал ещё нежнее.

7. Чтобы блюдо получилось максимально ароматным, свежий чеснок лучше добавлять в конце приготовления. А молодой картофель не стоит передерживать на огне – достаточно, чтобы он стал мягким и покрылся легкой маслянистой корочкой.

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