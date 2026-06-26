Как вкусно приготовить молодой картофель: рецепт на сковороде
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Молодой картофель всегда ассоциируется с началом летнего сезона и простыми домашними блюдами. Если хочется разнообразить привычный гарнир, достаточно приготовить его в нежном сметанно-чесночном соусе. Такой рецепт не требует дорогих продуктов, а блюдо получается очень ароматным и сытным. Этот молодой картофель, приготовленный на сковороде, прекрасно сочетается с мясом, рыбой или свежими овощами, а также может стать полноценным блюдом на обед или ужин.
Идея приготовления молодого картофеля в соусе опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- сметана – 120 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – небольшой пучок
- копченая паприка – по вкусу
- соль – по вкусу
- сливочное или растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте молодой картофель и отварите его до готовности. Если клубни крупные, их можно разрезать пополам.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного или растительного масла. Выложите картофель и обжаривайте до появления золотистой румяной корочки.
3. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, мелко нарезанным укропом, копчёной паприкой и солью.
4. Добавьте готовый соус к обжаренному картофелю и аккуратно перемешайте, чтобы каждый картофелин равномерно покрылся сметанной смесью.
5. Готовьте ещё 2–3 минуты на небольшом огне, чтобы соус хорошо прогрелся и соединился со вкусом картофеля.
6. Перед подачей по желанию посыпьте блюдо дополнительной порцией свежего укропа.
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