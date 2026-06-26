Молодой картофель всегда ассоциируется с началом летнего сезона и простыми домашними блюдами. Если хочется разнообразить привычный гарнир, достаточно приготовить его в нежном сметанно-чесночном соусе. Такой рецепт не требует дорогих продуктов, а блюдо получается очень ароматным и сытным. Этот молодой картофель, приготовленный на сковороде, прекрасно сочетается с мясом, рыбой или свежими овощами, а также может стать полноценным блюдом на обед или ужин.

Идея приготовления молодого картофеля в соусе опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

сметана – 120 г

чеснок – 2 зубчика

укроп – небольшой пучок

копченая паприка – по вкусу

соль – по вкусу

сливочное или растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте молодой картофель и отварите его до готовности. Если клубни крупные, их можно разрезать пополам.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного или растительного масла. Выложите картофель и обжаривайте до появления золотистой румяной корочки.

3. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, мелко нарезанным укропом, копчёной паприкой и солью.

4. Добавьте готовый соус к обжаренному картофелю и аккуратно перемешайте, чтобы каждый картофелин равномерно покрылся сметанной смесью.

5. Готовьте ещё 2–3 минуты на небольшом огне, чтобы соус хорошо прогрелся и соединился со вкусом картофеля.

6. Перед подачей по желанию посыпьте блюдо дополнительной порцией свежего укропа.

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