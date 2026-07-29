Как вкусно приготовить молодой картофель: рецепт на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Как вкусно приготовить молодой картофель
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Молодой картофель – одно из самых любимых сезонных блюд лета. Его можно приготовить так, что он будет намного вкуснее обычного отварного картофеля. Благодаря сливочному маслу, чесноку и копченой паприке блюдо получается ароматным, нежным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Такой молодой картофель прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясу, рыбе или станет самостоятельным блюдом на обед или ужин.

Идея приготовления жареного картофеля на сковороде опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Рецепт жареного молодого картофеля

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг.
  • вода – 200 мл.
  • сливочное масло – 40-50 г
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Обжариваем картофель

1. Тщательно промойте молодой картофель под проточной водой. Если он небольшой, очищать его от кожуры не нужно.

2. Выложите картофель на большую сковороду одним слоем и влейте 200 мл воды.

Добавляем воду и накрываем крышкой

3. Накройте сковороду крышкой и готовьте картофель на среднем огне до полного испарения жидкости.

4. Проверьте готовность картофеля деревянной шпажкой или вилкой. Он должен легко прокалываться. Если картофель ещё твёрдый, добавьте примерно 50-60 мл воды и продолжайте готовить под крышкой ещё несколько минут.

Добавляем масло

5. Когда картофель станет мягким, добавьте сливочное масло и обжарьте его до появления легкой золотистой корочки.

6. Измельчите чеснок и добавьте его к картофелю вместе с солью и копченой паприкой.

Добавляем специи и чеснок

7. Хорошо перемешайте все ингредиенты и обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.

8. Подавайте блюдо горячим. По желанию молодой картофель можно посыпать свежей зеленью укропа или петрушки.

Готовый картофель

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