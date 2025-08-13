Как вкусно приготовить молодой картофель в духовке: подайте с нежным чесночным соусом
Очень вкусно молодой картофель можно не просто отварить, а запечь в духовке. Овощ будет иметь аппетитную золотистую корочку и невероятный аромат. Отличным дополнением к такому блюду будет нежный соус на основе греческого йогурта с чесноком.
Идея приготовления хрустящего молодого картофеля в духовке с соусом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 500 г
- соль – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт – 150 г
- чеснок – 1 зубчик
- сушеный чеснок – ½ ч.л.
- соль, молотый перец – по вкусу
- лимонная цедра – 0,5 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Ингредиенты для подачи:
- базиликовое масло – для подачи
- свежая зелень – для украшения
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо помыть, разрезать пополам.
2. Выложить в форму для запекания.
3. Посыпать солью, сушеным чесноком и копченой паприкой.
4. Сверху полить оливковым маслом.
5. Отправить в разогретую духовку при температуре 190-200 градусов на 30 минут с режимом конвекция. Готовить до золотистой корочки.
6. Для соуса в миске смешать греческий йогурт, сушеный и свежий чеснок, соль, молотый перец, лимонную цедру и лимонный сок.
7. Все тщательно перемешать.
8. На тарелку выложить соус, сверху добавить запеченный картофель.
9. Посыпать свежей зеленью и полить базиликовым маслом.
