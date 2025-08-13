Очень вкусно молодой картофель можно не просто отварить, а запечь в духовке. Овощ будет иметь аппетитную золотистую корочку и невероятный аромат. Отличным дополнением к такому блюду будет нежный соус на основе греческого йогурта с чесноком.

Идея приготовления хрустящего молодого картофеля в духовке с соусом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 500 г

соль – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

оливковое масло – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 150 г

чеснок – 1 зубчик

сушеный чеснок – ½ ч.л.

соль, молотый перец – по вкусу

лимонная цедра – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Ингредиенты для подачи:

базиликовое масло – для подачи

свежая зелень – для украшения

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помыть, разрезать пополам.

2. Выложить в форму для запекания.

3. Посыпать солью, сушеным чесноком и копченой паприкой.

4. Сверху полить оливковым маслом.

5. Отправить в разогретую духовку при температуре 190-200 градусов на 30 минут с режимом конвекция. Готовить до золотистой корочки.

6. Для соуса в миске смешать греческий йогурт, сушеный и свежий чеснок, соль, молотый перец, лимонную цедру и лимонный сок.

7. Все тщательно перемешать.

8. На тарелку выложить соус, сверху добавить запеченный картофель.

9. Посыпать свежей зеленью и полить базиликовым маслом.

