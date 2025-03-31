Как вкусно приготовить молодую капусту: идея блюда для обеда
Сочную молодую капусту можно найти на рынках и в магазинах. Именно сейчас этот овощ следует добавить в рацион, чтобы обогатить организм разнообразными питательными веществами. Для того, чтобы приготовить сытный обед из такого продукта, его можно запечь в сливочном соусе.
Идея приготовления запеченной молодой капусты со сливочным соусом на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Это не только вкусно, но очень бюджетно.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 шт.
- оливковое масло
- сливки – 250 мл.
- сыр с голубой плесенью – 100 г
- козьий или овечий сыр – 50 г
- карамелизированный лук (рецепт ищите у меня в профиле!)
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту стейками.
2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до красивой золотистой корочки.
3. Сливки нагреть на среднем огне, добавить сыр с голубой плесенью и помешивать, пока он не растворится.
4. В форму для запекания выложить капусту.
5. Добавить карамелизированный лук, залить сырным соусом и посыпать натертым козьим или овечьим сыром.
6. Запекать в духовке при 180 градусах около 20–25 минут.
7. Капуста остается немного аль-денте, а ее природная сладость идеально сочетается с ароматным сырным соусом.
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