Сочную молодую капусту можно найти на рынках и в магазинах. Именно сейчас этот овощ следует добавить в рацион, чтобы обогатить организм разнообразными питательными веществами. Для того, чтобы приготовить сытный обед из такого продукта, его можно запечь в сливочном соусе.

Видео дня

Идея приготовления запеченной молодой капусты со сливочным соусом на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Это не только вкусно, но очень бюджетно.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 шт.

оливковое масло

сливки – 250 мл.

сыр с голубой плесенью – 100 г

козьий или овечий сыр – 50 г

карамелизированный лук (рецепт ищите у меня в профиле!)

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту стейками.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до красивой золотистой корочки.

3. Сливки нагреть на среднем огне, добавить сыр с голубой плесенью и помешивать, пока он не растворится.

4. В форму для запекания выложить капусту.

5. Добавить карамелизированный лук, залить сырным соусом и посыпать натертым козьим или овечьим сыром.

6. Запекать в духовке при 180 градусах около 20–25 минут.

7. Капуста остается немного аль-денте, а ее природная сладость идеально сочетается с ароматным сырным соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: