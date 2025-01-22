Как вкусно приготовить овсянку: делимся советами и рецептом
Самая простая, и по мнению специалистов, самая вкусная и бюджетная каша – овсяная. И к тому же готовится она очень быстро и просто, и вкусно будет как на воде, так и на молоке.
Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно варить и что добавить в овсяную кашу, чтобы она была полезной и вкусной.
Как правильно варить овсяную кашу на воде:
1. Чтобы приготовить овсяную крупу, необходимо на одну часть овсянки взять три части воды. В кастрюлю насыпьте овсяную крупу и залейте водой.
2. Доведите воду до кипения на сильном огне, посолите по вкусу. После закипания убавьте огонь до маленького и варите кашу под закрытой крышкой 50-60 минут, периодически помешивая.
Готовую кашу заправьте сливочным маслом и посолите, можно добавить сыр Пармезан!
Что добавить в овсянку, чтобы она была очень вкусной:
- Ягоды любые
- Сыры
- Вяленые томаты
- Авокадо
- Орехи
- Специи
- Корица
- Яблоки
- Бананы
- Творог
- Ароматные масла, например, трюфельное
- Семечки, миндальные хлопья
- Джем любой
- Сухофрукты
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