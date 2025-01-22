Как вкусно приготовить овсянку: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт каши

Самая простая, и по мнению специалистов, самая вкусная и бюджетная каша – овсяная. И к тому же готовится она очень быстро и просто, и вкусно будет как на воде, так и на молоке.

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Овсяная каша с молоком

 Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно варить и что добавить в овсяную кашу, чтобы она была полезной и вкусной. 

Вкусная овсянка с сыром и джемом

Как правильно варить овсяную кашу на воде: 

1. Чтобы приготовить овсяную крупу, необходимо на одну часть овсянки взять три части воды. В кастрюлю насыпьте овсяную крупу и залейте водой.

2. Доведите воду до кипения на сильном огне, посолите по вкусу. После закипания убавьте огонь до маленького и варите кашу под закрытой крышкой 50-60 минут, периодически помешивая.

Как правильно готовить овсянку

Готовую кашу заправьте сливочным маслом и посолите, можно добавить сыр Пармезан! 

Овсянка с сыром и яйцами

Что добавить в овсянку, чтобы она была очень вкусной:

  •  Ягоды любые
  • Сыры
  • Вяленые томаты
  • Авокадо
  • Орехи
  • Специи
  • Корица
  • Яблоки
  • Бананы
  • Творог
  • Ароматные масла, например, трюфельное 
  • Семечки, миндальные хлопья 
  • Джем любой 
  • Сухофрукты 
Вкусная овсянка с маслом и фруктами

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