Самая простая, и по мнению специалистов, самая вкусная и бюджетная каша – овсяная. И к тому же готовится она очень быстро и просто, и вкусно будет как на воде, так и на молоке.

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Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно варить и что добавить в овсяную кашу, чтобы она была полезной и вкусной.

Как правильно варить овсяную кашу на воде:

1. Чтобы приготовить овсяную крупу, необходимо на одну часть овсянки взять три части воды. В кастрюлю насыпьте овсяную крупу и залейте водой.

2. Доведите воду до кипения на сильном огне, посолите по вкусу. После закипания убавьте огонь до маленького и варите кашу под закрытой крышкой 50-60 минут, периодически помешивая.

Готовую кашу заправьте сливочным маслом и посолите, можно добавить сыр Пармезан!

Что добавить в овсянку, чтобы она была очень вкусной:

Ягоды любые

Сыры

Вяленые томаты

Авокадо

Орехи

Специи

Корица

Яблоки

Бананы

Творог

Ароматные масла, например, трюфельное

Семечки, миндальные хлопья

Джем любой

Сухофрукты

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