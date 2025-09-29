Как вкусно приготовить овсянку на сковороде: рассказываем, что раскроет вкус крупы
Овсянка – очень сытная и полезная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов. А еще из нее можно делать хлеб, печенье, десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной овсянки с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- Овсянка долгого приготовления 150 г
- Лук репчатый 1 шт
- Томаты 4 шт.
- Чеснок 2-3 зуб.
- Сыр твердый 50 г
- Базилик, орегано или тимьян, а можно щепотку чили или копченой паприки.
Для подачи:
- Любимые добавки по вкусу: отварные яйца, пармезан, зелень, авокадо
- Соль, перец и масло
Способ приготовления:
1. На сковороде разогреваем масло и начинаем жарить. Сначала мелко нарезанный лук, через 2 минуты чеснок. Если берете сухие специи, то добавляйте их на этом этапе. Так они лучше отдадут аромат.
2. Томаты разрезаем пополам, и кладем срезом на сковороду. Добавляем стакан воды, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Далее снимаем крышку, очищаем томаты и добавляем овсянку. Варим примерно 20 минут, солим, перчим и в самом конце добавляем сыр и зелень.
Подаем с любимыми дополнениями!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: