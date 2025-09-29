Как вкусно приготовить овсянку на сковороде: рассказываем, что раскроет вкус крупы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
957
Овсянка – очень сытная и полезная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов. А еще из нее можно делать хлеб, печенье, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной овсянки с помидорами и сыром. 

Ингредиенты: 

  • Овсянка долгого приготовления 150 г
  • Лук репчатый 1 шт
  • Томаты 4 шт.
  • Чеснок 2-3 зуб. 
  • Сыр твердый 50 г
  • Базилик, орегано или тимьян, а можно щепотку чили или копченой паприки.

Для подачи:

  • Любимые добавки по вкусу: отварные яйца, пармезан, зелень, авокадо
  • Соль, перец и масло

Способ приготовления: 

1. На сковороде разогреваем масло и начинаем жарить. Сначала мелко нарезанный лук, через 2 минуты чеснок. Если берете сухие специи, то добавляйте их на этом этапе. Так они лучше отдадут аромат. 

2. Томаты разрезаем пополам, и кладем срезом на сковороду. Добавляем стакан воды, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Далее снимаем крышку, очищаем томаты и добавляем овсянку. Варим примерно 20 минут, солим, перчим и в самом конце добавляем сыр и зелень.

Подаем с любимыми дополнениями!

