Овсянка – очень сытная и полезная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов. А еще из нее можно делать хлеб, печенье, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной овсянки с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

Овсянка долгого приготовления 150 г

Лук репчатый 1 шт

Томаты 4 шт.

Чеснок 2-3 зуб.

Сыр твердый 50 г

Базилик, орегано или тимьян, а можно щепотку чили или копченой паприки.

Для подачи:

Любимые добавки по вкусу: отварные яйца, пармезан, зелень, авокадо

Соль, перец и масло

Способ приготовления:

1. На сковороде разогреваем масло и начинаем жарить. Сначала мелко нарезанный лук, через 2 минуты чеснок. Если берете сухие специи, то добавляйте их на этом этапе. Так они лучше отдадут аромат.

2. Томаты разрезаем пополам, и кладем срезом на сковороду. Добавляем стакан воды, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Далее снимаем крышку, очищаем томаты и добавляем овсянку. Варим примерно 20 минут, солим, перчим и в самом конце добавляем сыр и зелень.

Подаем с любимыми дополнениями!

