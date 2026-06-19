Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
117
Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Куриная печень – очень вкусный, а главное – полезный продукт, который может быть основой для паштетов, а также салатов, закусок. Еще ее можно просто вкусно пожарить и стушить.

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной печени со специями и апельсиновым соком. 

Ингредиенты:

  • Куриная печень 500-600 г
  • Апельсин 1 крупный
  • Лук 1 шт.
  • Сливочное масло и растительное масло
  • Мука для панировки
  • Сахар 1 ч.л.
  • Горчица в зернах 1 ст.л.
  • Соевый соус 80-100 мл.
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Мускатный орех

Способ приготовления: 

1. Печень тщательно промываем и очищаем от пленок. Просушиваем бумажными полотенцами и разрезаем на кусочки.

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

2. Обваливаем кусочки печени в муке и обжариваем с обеих сторон на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Печень внутри должна оставаться слегка розовой.

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

3. Лук нарезаем тонкими полукольцами, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, в конце добавляем сахар.

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

4. Из 3 апельсинов выжимаем сок и вливаем к луку, также добавляем соевый соус, горчицу в зернах и специи: соль, перец, мускатный орех. Возвращаем печень в сковороду, тушим всё вместе до загустения соуса.

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты