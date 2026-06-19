Куриная печень – очень вкусный, а главное – полезный продукт, который может быть основой для паштетов, а также салатов, закусок. Еще ее можно просто вкусно пожарить и стушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной печени со специями и апельсиновым соком.

Ингредиенты:

Куриная печень 500-600 г

Апельсин 1 крупный

Лук 1 шт.

Сливочное масло и растительное масло

Мука для панировки

Сахар 1 ч.л.

Горчица в зернах 1 ст.л.

Соевый соус 80-100 мл.

Соль, черный перец по вкусу

Мускатный орех

Способ приготовления:

1. Печень тщательно промываем и очищаем от пленок. Просушиваем бумажными полотенцами и разрезаем на кусочки.

2. Обваливаем кусочки печени в муке и обжариваем с обеих сторон на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Печень внутри должна оставаться слегка розовой.

3. Лук нарезаем тонкими полукольцами, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, в конце добавляем сахар.

4. Из 3 апельсинов выжимаем сок и вливаем к луку, также добавляем соевый соус, горчицу в зернах и специи: соль, перец, мускатный орех. Возвращаем печень в сковороду, тушим всё вместе до загустения соуса.

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