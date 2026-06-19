Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила и не была твердой: добавьте всего один ингредиент
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Куриная печень – очень вкусный, а главное – полезный продукт, который может быть основой для паштетов, а также салатов, закусок. Еще ее можно просто вкусно пожарить и стушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной печени со специями и апельсиновым соком.
Ингредиенты:
- Куриная печень 500-600 г
- Апельсин 1 крупный
- Лук 1 шт.
- Сливочное масло и растительное масло
- Мука для панировки
- Сахар 1 ч.л.
- Горчица в зернах 1 ст.л.
- Соевый соус 80-100 мл.
- Соль, черный перец по вкусу
- Мускатный орех
Способ приготовления:
1. Печень тщательно промываем и очищаем от пленок. Просушиваем бумажными полотенцами и разрезаем на кусочки.
2. Обваливаем кусочки печени в муке и обжариваем с обеих сторон на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Печень внутри должна оставаться слегка розовой.
3. Лук нарезаем тонкими полукольцами, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, в конце добавляем сахар.
4. Из 3 апельсинов выжимаем сок и вливаем к луку, также добавляем соевый соус, горчицу в зернах и специи: соль, перец, мускатный орех. Возвращаем печень в сковороду, тушим всё вместе до загустения соуса.
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