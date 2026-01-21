Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
333
Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

Перловая крупа достаточно обыденная и бюджетная. Но именно из нее можно приготовить сытный обед для всей семьи. Добавьте мясо, а также овощную зажарку. Вместо этого можно совместить просто на сковородке, чтобы сэкономить время.

Идея приготовления вкусной перловки на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • крупа ячменная перловая – 300 г
  • куриные бедра – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • грибы – 150 г
  • сметана 15-20% – 3 ст.л.
  • горячая вода или бульон – 300 мл.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

1. Перловку заранее залейте кипятком на час. Варить 30 минут до почти готовности.

2. Курицу очистить от лишнего жира, нарезать небольшими кусочками.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

3. Приправить солью, перцем и специями.

4. Разогреть сковородку с высокими бортиками.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

5. Обжарить курицу 5-7 минут до румяности, переложить на тарелку.

6. В этой же сковороде обжарить лук, морковь и грибы. Добавить перловку и бульон.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

7. Вернуть курицу обратно, уменьшить огонь и тушить под крышкой 15 минут до готовности мяса и перловки.

8. При необходимости немного подсолить.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

9. Отдельно смешать сметану с 1 ст.л. жидкости со сковородки и соевым соусом.

10. Влить к перловке, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты