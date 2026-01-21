Перловая крупа достаточно обыденная и бюджетная. Но именно из нее можно приготовить сытный обед для всей семьи. Добавьте мясо, а также овощную зажарку. Вместо этого можно совместить просто на сковородке, чтобы сэкономить время.

Идея приготовления вкусной перловки на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

крупа ячменная перловая – 300 г

куриные бедра – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

грибы – 150 г

сметана 15-20% – 3 ст.л.

горячая вода или бульон – 300 мл.

соевый соус – 2 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Перловку заранее залейте кипятком на час. Варить 30 минут до почти готовности.

2. Курицу очистить от лишнего жира, нарезать небольшими кусочками.

3. Приправить солью, перцем и специями.

4. Разогреть сковородку с высокими бортиками.

5. Обжарить курицу 5-7 минут до румяности, переложить на тарелку.

6. В этой же сковороде обжарить лук, морковь и грибы. Добавить перловку и бульон.

7. Вернуть курицу обратно, уменьшить огонь и тушить под крышкой 15 минут до готовности мяса и перловки.

8. При необходимости немного подсолить.

9. Отдельно смешать сметану с 1 ст.л. жидкости со сковородки и соевым соусом.

10. Влить к перловке, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

