Как вкусно приготовить перловку на обед: с курицей и овощами
Перловая крупа достаточно обыденная и бюджетная. Но именно из нее можно приготовить сытный обед для всей семьи. Добавьте мясо, а также овощную зажарку. Вместо этого можно совместить просто на сковородке, чтобы сэкономить время.
Идея приготовления вкусной перловки на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- крупа ячменная перловая – 300 г
- куриные бедра – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- грибы – 150 г
- сметана 15-20% – 3 ст.л.
- горячая вода или бульон – 300 мл.
- соевый соус – 2 ст.л.
- паприка – 1 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Перловку заранее залейте кипятком на час. Варить 30 минут до почти готовности.
2. Курицу очистить от лишнего жира, нарезать небольшими кусочками.
3. Приправить солью, перцем и специями.
4. Разогреть сковородку с высокими бортиками.
5. Обжарить курицу 5-7 минут до румяности, переложить на тарелку.
6. В этой же сковороде обжарить лук, морковь и грибы. Добавить перловку и бульон.
7. Вернуть курицу обратно, уменьшить огонь и тушить под крышкой 15 минут до готовности мяса и перловки.
8. При необходимости немного подсолить.
9. Отдельно смешать сметану с 1 ст.л. жидкости со сковородки и соевым соусом.
10. Влить к перловке, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.
