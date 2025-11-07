Как вкусно приготовить перловую кашу: делимся простым рецептом

Перловая крупа – очень бюджетная и при том полезная и очень сытная. Стоит отметить, что готовить ее можно с мясом, овощами, грибами, будет очень вкусно. Из нее получится очень вкусная каша и суп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной перловой каши с мясом и овощной зажаркой.

Ингредиенты:

  • перловая крупа 300 г
  • мясо 900 г
  • лук 2 шт
  • морковь 3 шт
  • соль, перец
  • паприка
  • сухой чеснок
  • масло
  • томатная паста 1 ст. ложка
  • вода (кипяток) 900 мл

Способ приготовления:

1. Крупу промываем и заливаем водой на 30 минут.

2. Тем временем моем мясо, нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки, добавляем лук и морковь нарезанную кубиком.

3. Добавляем соль перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжариваем мин 10. Добавляем крупу и заливаем кипятком. Перемешиваем и тушим на маленьком огне 1 час под крышкой.

