Как вкусно приготовить перловую кашу: делимся простым рецептом
Перловая крупа – очень бюджетная и при том полезная и очень сытная. Стоит отметить, что готовить ее можно с мясом, овощами, грибами, будет очень вкусно. Из нее получится очень вкусная каша и суп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной перловой каши с мясом и овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- перловая крупа 300 г
- мясо 900 г
- лук 2 шт
- морковь 3 шт
- соль, перец
- паприка
- сухой чеснок
- масло
- томатная паста 1 ст. ложка
- вода (кипяток) 900 мл
Способ приготовления:
1. Крупу промываем и заливаем водой на 30 минут.
2. Тем временем моем мясо, нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки, добавляем лук и морковь нарезанную кубиком.
3. Добавляем соль перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжариваем мин 10. Добавляем крупу и заливаем кипятком. Перемешиваем и тушим на маленьком огне 1 час под крышкой.
