Почему нужно обязательно есть перловку и как вкусно приготовить настоящий "суперфуд" за копейки: делимся легким рецептом

Перловая каша – очень полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, сыром, специями. Стоит отметить, что блюдо можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде, духовке.

Чем полезна перловка

Перловая крупа – это настоящий "суперфуд" за копейки. Ее не зря называют кашей красоты и силы. Вот главные аргументы, почему ее стоит добавить в рацион:

Источник молодости (лизин)

Перловка богата аминокислотой лизин, которая принимает непосредственное участие в выработке коллагена. Именно он отвечает за упругость кожи, отсутствие морщин и здоровье суставов.

"Щетка" для кишечника

В этой крупе рекордное количество клетчатки. Она работает как мягкий сорбент: выводит токсины, улучшает пищеварение и помогает бороться с застоями в организме.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной перловки с куриным мясом, специями и сметаной.

Ингредиенты:

  • Крупа ячменная перловая 300 г
  • Куриные бедра 500 г
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Грибы 150 г
  • Сметана 15-20% 3 ст. л.
  • Горячая вода или бульон 300 мл
  • Соевый соус 2 ст. л
  • Паприка 1 ч. л
  • Чеснок сушеный 1 ч. л
  • Итальянские травы 1 ч.л
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Перловку заранее залейте кипятком на 1 час. Варить 30 минут до почти готовности.

2. Курицу очистите от лишнего жира, нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью, перцем и специями. Разогрейте сковородку с высокими бортиками. Обжарьте курицу 5-7 минут до румяности, переложите на тарелку.

3. В этой же сковороде обжарьте лук, морковь и грибы. Добавьте перловку и бульон.

4. Верните курицу обратно в wok, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15 минут до готовности мяса и перловки. При необходимости немного подсолите. Отдельно смешайте сметану с 1 ст. л жидкости из сковородки и соевым соусом. Влейте к перловке, перемешайте и протомите еще 2-3 минуты.

