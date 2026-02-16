Как вкусно приготовить полезный хек: рецепт сытного блюда, которое понравится всем
Хек – очень полезная и вкусная рыба, которую можно очень вкусно пожарить, запекать, стушить с овощами. Еще вкусно будет, если рыбу просто сварить со специями, луком и морковью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хека, со сметаной и горчицей.
Ингредиенты:
- хек/ледяной/минтай – 500 г
Для маринада:
- сметана – 50 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 25 г
- соевый соус – 1 ст.л.
- специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Овощи:
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- масло, соль
Способ приготовления:
1. Для маринада: смешиваем все составляющие, заливаем порезанную на порционные куски рыбу, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться.
2. Обжариваем на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавляем потертую морковь, жарим вместе, в конце добавляем соль.
3. Выкладываем поджаренные овощи на дно формы, сверху выкладываем маринованную рыбу. Поливаем оставшимся соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом, и запекаем в предварительно разогретой духовке 30 минут при 200С.
