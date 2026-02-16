Как вкусно приготовить полезный хек: рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Хек – очень полезная и вкусная рыба, которую можно очень вкусно пожарить, запекать, стушить с овощами. Еще вкусно будет, если рыбу просто сварить со специями, луком и морковью. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хека, со сметаной и горчицей. 

Ингредиенты: 

  • хек/ледяной/минтай – 500 г

Для маринада:

  • сметана – 50 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 25 г
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Овощи:

  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • масло, соль

Способ приготовления: 

1. Для маринада: смешиваем все составляющие, заливаем порезанную на порционные куски рыбу, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться.

2. Обжариваем на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавляем потертую морковь, жарим вместе, в конце добавляем соль.

3. Выкладываем поджаренные овощи на дно формы, сверху выкладываем маринованную рыбу. Поливаем оставшимся соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом, и запекаем в предварительно разогретой духовке 30 минут при 200С.

