Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед
Ребра – идеальное мясо для ужина. Если правильно приготовить продукт, он получится очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится несколько пикантных ингредиентов, среди которых мед и апельсиновый фреш.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера Петра с ником petro danysh в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 2 кг.
- соль, черный перец и специи для мяса – по вкусу
- чеснок – 4 зубчика
- имбирь (свежий) – 1 ст. л. без горки
- острый перец – ½ шт.
- мед – 2 ч. л.
- апельсиновый фреш – 200 мл.
- растительное масло – минимальное количество для жарки
Способ приготовления:
1. Приправить ребрышки солью и черным перцем.
2. Обжарить их на минимальном количестве масла до золотистой корочки.
3. Вынуть ребра.
4. В той же сковороде на остатках жира пожарить имбирь, чеснок и острый перец около 10 секунд.
5. Вернуть ребра в сковородку.
6. Добавить мед и апельсиновый фреш.
7. Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 1-1,5 часа, иногда помешивая.
8. Снять крышку.
9. Увеличить огонь и выпарить влагу.
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