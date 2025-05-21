Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
360
Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

Ребра – идеальное мясо для ужина. Если правильно приготовить продукт, он получится очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится несколько пикантных ингредиентов, среди которых мед и апельсиновый фреш.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера Петра с ником petro danysh в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

Ингредиенты:

  • свиные ребра – 2 кг.
  • соль, черный перец и специи для мяса – по вкусу
  • чеснок – 4 зубчика
  • имбирь (свежий) – 1 ст. л. без горки
  • острый перец – ½ шт.
  • мед – 2 ч. л.
  • апельсиновый фреш – 200 мл.
  • растительное масло – минимальное количество для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

1. Приправить ребрышки солью и черным перцем.

2. Обжарить их на минимальном количестве масла до золотистой корочки.

3. Вынуть ребра.

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

4. В той же сковороде на остатках жира пожарить имбирь, чеснок и острый перец около 10 секунд.

5. Вернуть ребра в сковородку.

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

6. Добавить мед и апельсиновый фреш.

7. Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 1-1,5 часа, иногда помешивая.

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

8. Снять крышку.

Как вкусно приготовить ребра для ужина на сковородке: понадобится мед

9. Увеличить огонь и выпарить влагу.

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