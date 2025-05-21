Ребра – идеальное мясо для ужина. Если правильно приготовить продукт, он получится очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится несколько пикантных ингредиентов, среди которых мед и апельсиновый фреш.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера Петра с ником petro danysh в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

свиные ребра – 2 кг.

соль, черный перец и специи для мяса – по вкусу

чеснок – 4 зубчика

имбирь (свежий) – 1 ст. л. без горки

острый перец – ½ шт.

мед – 2 ч. л.

апельсиновый фреш – 200 мл.

растительное масло – минимальное количество для жарки

Способ приготовления:

1. Приправить ребрышки солью и черным перцем.

2. Обжарить их на минимальном количестве масла до золотистой корочки.

3. Вынуть ребра.

4. В той же сковороде на остатках жира пожарить имбирь, чеснок и острый перец около 10 секунд.

5. Вернуть ребра в сковородку.

6. Добавить мед и апельсиновый фреш.

7. Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 1-1,5 часа, иногда помешивая.

8. Снять крышку.

9. Увеличить огонь и выпарить влагу.

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